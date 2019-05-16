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На Донбассе погиб украинский военный Василий Джус (обновлено)

Еще один военнослужащий получил ранения.

В зоне боевых действий на Донбассе с начала суток зафиксировано 6 обстрелов, в результате вражеского огня погиб украинский военный, еще один наш защитник получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Новотроицкое, Каменка, Богдановка, Павлополь и Новозвановка.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Обновление. Сегодня, 16 мая, на Донбассе погиб военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования ''Запад'' прапорщик Василий Богданович Джус. Об этом сообщил пресс-центр командования на своей странице в Фейсбуке.

45-летний Василий Джус погиб сегодня на Донбассе
Фото: facebook/PvkZahid/
45-летний Василий Джус погиб сегодня на Донбассе

Джус погиб вследствие минометного обстрела боевых позиций на Приазовье, при ведении двустороннего боя от полученного ранения.

Военнослужащие Воздушных Сил и вся Украина скорбят по погибшему и выражают глубокие соболезнования семье и близким Василия.

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