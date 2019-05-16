Социологи назвали самые важные проблемы для украинцев

Прекращение огня на Донбассе, возвращение украинских военнопленных и заложников и рост цен - три самые важные проблемы, которые волнуют украинцев.

Об этом свидетельствует социологический опрос Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группы "Рейтинг", который проводился 30 апреля - 10 мая в 24 областях и Киеве. Всего были опрошены 3000 респондентов.

Более половины участников опроса считают очень важными следующие проблемы:

прекращения огня на Донбассе (88,4%); возвращения украинских военнопленных и удерживаемых лиц (84,3%); нынешний уровень цен, инфляция (84,5%); уровень заработной платы и пенсий (82,8%); нынешние тарифы на коммунальные услуги (84,5%); военный конфликт на Востоке Украины и реинтеграция Донбасса (80,2%); уровень социальной защищенности населения (76,4%); уровень медицинского обслуживания (76,1%); наличие работы, безработица (75,7%); обогащения олигархов и обнищание простых людей (74,4%); коррупция и кумовство во власти (73,7%); нынешний объем государственных налогов и сборов (65,9%); преступность, уровень безопасности на улицах (61,4%); трудовая миграция, изменения в численности населения Украины (60,9%); возвращение Крыма (53,9%).

В то же время закон о государственном языке, например, очень важен только для 36,1% респондентов и совсем не важен для 24,9%. Также не слишком важными оказалось вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также основание Православной церкви в Украине.

Язык и вера - были ключевыми пунктами программы президента Петра Порошенко, проигравшего выборы во втором туре.