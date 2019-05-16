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САП завела уголовное производство на нардепа Лещенко

Прокуратура проверит информацию о миллионных взятках за лоббирование бизнес-интересов.

САП завела уголовное производство на нардепа Лещенко
Фото: Украинские новости

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Лещенко. Об этом сообщила пресс-служба САП на своей странице в Фейсбуке.

"Учитывая появление в некоторых средствах массовой информации публикаций о народном депутате Украины Сергее Лещенко, а именно покупки элитной квартиры в центре столицы за счет якобы получения неправомерной выгоды, сообщаем следующее. Согласно опубликованной в СМИ информации народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказывал влияние на должностных лиц, а также формировал необходимое общественное мнение в медиапространстве", - сказано в сообщении САП.

Для проверки этих фактов прокуратура зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины и вызвала Лещенко на допрос.

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. САП будет осуществлять процессуальное руководство.

Напомним, скандал вокруг квартиры Лещенко начался в 2016 году. Депутат Верховной Рады, который до 2014 года работал журналистом, приобрел жилье площадью 192 кв. м в клубном доме на улице Франко в центре Киева за 7,5 млн гривен. Однако тогда  НАБУ не обнаружило нарушений в этом приобретении.

Выяснилось, что 3,770 млн гривен нардеп получил в качестве займа от владельца "Украинской правды" Алены Притулы; 77 тыс долларов, или 1,988 млн гривен, он снял с депозитов, оформленных на его мать; 150 тысяч гривен дала девушка нардепа Анастасия Топольская; еще 1,780 млн гривен составили личные сбережения Лещенко.

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