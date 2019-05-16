Украина может не получить миллиарды от международных партнеров, если не запустит рынок электроэнергии 1 июля, - Насалик

В законе о рынке электроэнергии четко написано, какие субъекты рынка и что должны сделать для того, чтобы рынок заработал с первого июля

Невыполнение закона "О рынке элекроэнергии", который запускает рынок с 1 июля 2019 года, грозит Украине потерей транша макрофинансовой помощи от Евросоюза и других кредитов международных партнеров. Такое мнение высказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, пишет gazeta.ua.

"Если мы законом определили определенный срок, и у нас есть макрофинансовая помощь, то есть помощь от Европейского Союза, которая составляет миллиарды долларов, и если с первого июля не запускается рынок, то очевидно, что и макрофинансовая помощь будет пересмотрена, стоит ли ее предоставлять Украине", - отметил Игорь Насалик.

По его словам, запуск рынка электрической энергии четко регламентируется законом "О рынке электроэнергии", и на данном этапе субъекты рынка электрической энергии заявили о готовности работать в рамках нового законодательства с первого июля 2019 года.

"В законе о рынке электроэнергии четко написано, какие субъекты рынка и что должны сделать для того, чтобы рынок заработал с первого июля. Каждый субъект, который докладывает, говорит о том, что он готов. Ну, если он готов, то рынок, очевидно, должен работать", - сообщил Игорь Насалик.

Как ранее сообщалось, президент госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" Юрий Недашковский в письме заместителю председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Александру Домбровскому сообщил, что переносить срок старта в Украине нового рынка электроэнергии нецелесообразно.

Ранее представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии.

Государственные предприятия "НЭК "Укрэнерго" и "Энергорынок" уже приступили к тестовым покупкам и продажам в рамках подготовки к реализации закона "О рынке электрической энергии", сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

13 мая премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что запуск рынка планируется с 1 июля.