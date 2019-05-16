Фото: Ірена Скуратовська

Певец Святослав Вакарчук создал партию "Голос" для участия в парламентских выборах в октябре 2019 года.

Партийный список будет формироваться во время съезда, но уже сейчас в команду "Голоса" вошли экс-замминистра экономики Юлия Клименко, экс-глава Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, киборг Андрей Шараскин (Богема), бывшая и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Фото: Ірена Скуратовська

Фото: Ірена Скуратовська

Фото: Ірена Скуратовська

Фото: Ірена Скуратовська

Фото: Ірена Скуратовська

"Наш голос звучит так. Первое: интересы Украины и украинцев превыше всего; второе: экзистенциальный выбор Украины - Европа; третье: свободная экономика без олигархов; четвертое: закон один для всех; пятое: власть подотчетна людям", - говорится в обращении Вакарчука, которое распространила его пресс-служба.

Он заявил, что "Голос" открыт для присоединения тех, кто разделяет эти ценности.

Напомним, в 2007 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины - Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.

В сентябре 2018 года Вакарчук сообщил, что готов "менять страну", намекнув о возвращении в политику. В преддверии президентских выборов эти слова могли быть восприняты как намерение баллотироваться, но в январе 2019 году Вакарчук объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

В то же время Вакарчук пообещал, что не будет оставаться "в стороне" и намерен вместе со своей командой работать над победой проевропейских сил в Украине

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский в марте 2019 года говорил, что готов был уступить Вакарчуку.