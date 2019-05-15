Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду

Готуються і молоді політики. Нещодавно на політичному ландшафті з’явилися суспільно-політичні рухи «Дій з нами» , «Люди важливі». На парламентські вибори збираються і партії «Сила людей» та «ДемАльянс» (остання не визначився у якому форматі). І чи не всі вони сподіваються на те, що перепусткою у велику політику для них стане один яскравий персонаж . А Святослав Вакарчук поки мовчить.

З одного передвиборчого періоду Україна плавно перейшла у наступний – політики готуються до виборів у Верховну раду . Ще невідомо: будуть українці обирати депутатів в останню неділю жовтня чи новообраний президент достроково розпустить парламент , і вибори відбудуться ще влітку. Та підготовка до перегонів уже в активній фазі. Петро Порошенко обіцяє р ебрендинг партії «БПП «Солідарність» , а прем’єр Володимир Гройсман розвішує агітаційні борди та начебто шукає союзників серед лідерів «Народного фронту».

Фото: facebook/Сила Людей

«Сила людей» проти «Слуги народу»

«Сила людей» не пропустила жодних виборів від початку свого існування і цих не пропустить», – запевняє LB.ua голова політради партії Олександр Солонтай. Разом з керівником штабу, народним депутатом Остапом Єднаком вони готуватимуть «Силу людей» до парламентських виборів.

Як і на виборах 2014 року, «Сила людей» формуватиме списки через праймериз. Подати заявку на сайті партії може будь-хто. До слова, колишній журналіст Дмитро Гнап, який реєструвався кандидатом у президенти України від «Сили людей», а потім знявся, поки не подався для участі у праймериз.

«У базі зареєстрованих кандидатів його поки немає, але реєстрація ще триває. До прикладу, моєї анкети ще теж немає», – пояснює Солонтай.

Серед найбільших конкурентів лідери «Сила людей» називають партію обраного президента «Слуга народу». Солонтай каже, що саме з партією Володимира Зеленського конкуруватиме за виборців, які в очікуванні змін голосуватимуть за нове обличчя в політиці.

Фото: Facebook/Олександр Солонтай Олександр Солонтай

«Ми з великим побоюванням дивимося на формування його політичної сили, адже виборці можуть знов віддати голоси за президентську партію. Неможливо олігархам і силам, які вони підтримують, запровадити зміни у країні, – переконаний Солонтай. Політик каже, що боротимуться за виборців іміджем незалежної від великого бізнесу партії та успіхами представників «Сили людей» у регіонах. На попередніх парламентських виборах створена у 2013 році партія набрала лише 0,11% голосів виборців.

15 травня «Сила людей» оголосила про підписання меморандуму з « Українською Галицькою Партією» та «Демократичною сокирою» .

Поки ж партія зосередилася на виборах до об’єднаних територіальних громад, що відбудуться 30 червня.

«ДемАльянс» шукає союзників

Партія «Демальянс» розгубила відомі обличчя після того, як нардеп Сергій Лещенко приєднався до команди Володимира Зеленського, а його колеги Мустафа Найєм та Світлана Заліщук створили свій власний рух «Дій з нами».

Співголова «ДемАльянсу» Василь Гацько розповідає, що партія має намір брати участь у парламентських виборах, але поки не знає у якому форматі.

Фото: kievvlast.com.ua Василь Гацько

«Опція самостійного походу на вибори є, але вона не основна через питання ресурсів. Планувати самостійний похід, не давши відповідь на питання, де взяти 40 мільйонів доларів на кампанію, безвідповідально. Ми у навколополітичний орбіті. У нас немає доступу до національних екранів. Якщо нас немає на телебаченні, то немає в українській політиці. Через пости у Facebook не можна стати політичним суб'єктом», – пояснює Гацько.

Тож поки «ДемАльянс» шукає союзників і веде переговори з іншими політичними силами центристської та правоцентристської ідеологій. Стратегія партії передбачає, що союзниками «ДемАльянсу» є «Самопоміч», «Громадянська позиція» та ініціатива Святослава Вакарчука.

«Переговорів зараз як суб'єктами кампанії не ведеться – є консультації, зустрічі, дискусії», – так Гацько описує нинішній етап пошуку союзників. Каже, що з Вакарчуком «підтримує стосунки».

«Моя з ним зустріч у мене сформувала очікування, що він збирається на парламентські вибори», – підтверджує політик чутки про парламентські амбіції Вакарчука.

Лідер «ДемАльянсу» досить критично відгукується про рухи «Дій з нами», який створили колишні члени правління партії, та «Люди важливі» – мовляв, не варто їх розглядати як серйозні політичні проекти.

Фото: Анатолій Гриценко/facebook.com Співголова партії «Демократичний альянс» Василь Гацько, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, голова політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко та лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий за кавою під час зустрічі у Львові 4 лютого 2017.

«Це спосіб політичної капіталізації на короткій дистанції – заявити про себе чи потрапити до прохідної частини списку якоїсь партії. Мені кажуть, що «Люди важливі» нібито очікують на Гройсмана. Ця група не готова до створення політичної партії, але перебуває у нашому радарі», – розмірковує Гацько про потенційних союзників.

Платформа молодого покоління

Об'єднати «нові обличчя» може Святослав Вакарчук, з яким і «ДемАльянс», і «Люди важливі», і «Дій з нами» ведуть перемовини. Політики обережно говорять про те, у якому форматі планують іти на вибори.

Народна депутатка Світлана Заліщук обмежилася декількома реченнями та поспішала закінчити розмову.

«Я беру участь у переговорах щодо об'єднання платформи молодого покоління, представники якого раніше були в уряді, є частиною громадянського суспільства. Усе на етапі активних перемовин», – сказала Заліщук та пообіцяла, що учасники цих переговорів за декілька тижнів представлять політичний проект, з яким ідуть на вибори. Серед засновників руху «Дій з нами», окрім Заліщук і Найєма, вказані наордна депутатка від «Народного Фронту» Наталія Кацер-Бучковська, політолог Микола Давидюк, інвестиційна банкірка Марія Барабаш, підприємець Сергій Блажевич.

Фото: Макс Требухов Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Василь Гацько під час з'їзду партії *Демократичний альянс*, 09 липня 2016.

Серед потенційних союзників, з якими ведуть перемовини, – рух «Люди важливі», який планує оформитися у політичну партію і 25 травня проведе установчі збори. Засновували рух ресторатор та депутат Київради Сергій Гусовський, заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов та виконавчий директор «Українського інституту майбутнього» Віктор Андрусів. До координаційної ради також входять голова Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексій Гончарук, координаторка ініціативи «Кадровий резерв України» Олена Шуляк, депутати Київради Андрій Осадчук та Вадим Васильчук, член наглядової ради ДП «Прозорро.Продажі» Дмитро Сенниченко, заступник голови Стратегічної групи радників при Кабміні Павло Кухта, експерт із стратегічних комунікацій Дмитро Наталуха, начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій, співзасновник та віце-президент компанії «МTI» Сергій Башлаков.

«Ми ведемо широке коло консультацій. Ми однозначно за об'єднавчі процеси», – запевняє Гусовський і додає, що також сподівається на фронтмена «Океану Ельзи».

Фото: Макс Левин Cергій Гусовський

«Ми спілкуємося з Вакарчуком. З політичних питань ми ведемо переговори протягом останнього року», – розповідає Гусовський.

Сам головний політичний інтригант Святослав Вакарчук поки мовчить (чи співає, готуючись до травневого концерту). Про те, що співак збирається йти у Раду, 8 травня повідомив канал ICTV бізнесмена Віктора Пінчука (з яким Вакарчук тісно спілкується) та журнал «Новое время». За даними ЗМІ, 16 травня Вакарчук опублікує відеозвернення, де офіційно оголосить про похід у Раду. Поки що ж витримує паузу – на дзвінки і повідомлення LB.ua не відповідає. Та, як співає «Океан Ельзи», «давай, не можна стояти – навколо прямий ефір».