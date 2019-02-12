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Вакарчук предлагает придумать название для его команды

Конкурс от проекта KIshkiNA.

Вакарчук предлагает придумать название для его команды
Фото: стоп-кадр

Гость свежего выпуска программы KishkiNa Святослав Вакарчук подготовил конкурс для телезрителей, по результатам которого вручит именной приз.

"Я обращаюсь к людям, может, вы предложите название для нашей будущей команды? Ну не "Океан Ельзи" же мне ее называть? Не важно, какой будет далее ее роль, но название - это очень ответственно. И я буду рад увидеть ваши ответы. Кто знает, может, какое-то из названий мы и выберем", - обратился Вакарчук к зрителям.

В качестве подарка артист предложил экземпляр написанного от руки текста песни "Скільки нас" с его автографом.

Чтобы принять участие в конкурсе, оставляйте свои варианты в комментариях под видео на youtube-канале Kishkina. Победитель будет выбран Святославом и озвучен в одной из следующих программ.

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