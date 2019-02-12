Передвиборна програма Олександра Вілкула

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю.
"МИР ТА РОЗВИТОК: 4 КРОКИ ДО УСПІХУ"
Ми переживаємо найскладніший період у новітній історії нашої країни.
5 років іде війна. Війна, яка несе гіркоту і страждання громадянам нашої країни. Війна, яка спустошує бюджет держави, позбавляє майбутнього наших дітей та онуків. Війна, на якій багатіє влада.
5 років бездарної, бездумної і злочинної політики влади призвели до катастрофічних наслідків.
Україна, колись багата і мирна, перетворилася на найзлиденнішу країну Європи. Гинуть мирні мешканці і військовослужбовці ЗСУ. Близько 8 мільйонів громадян України, як визнає влада, працюють за кордоном. У країні понад 2 мільйони вимушених переселенців. Пенсіонери, працівники бюджетної сфери, люди праці не в змозі оплачувати постійно зростаючі тарифи ЖКГ.
Досить! Я переконаний, що ситуація повинна змінитися кардинальним чином. Пора повернути від руйнування – руйнування країни, суспільства, сім'ї – до творення. Потрібно починати будувати, виробляти і розвивати. Це непростий шлях. Але разом із вами ми подолаємо його. Я знаю країну і розумію людей, які живуть у ній. Я знаю, як повернути країні мир і стабільність, як побудувати сучасну економіку, як дати людям упевненість у завтрашньому дні.
Нам потрібно зробити
4 КРОКИ ДО УСПІХУ.
- Зупинити війну.
- Прийняти нову Конституцію.
- Відродити економіку.
- Повернути упевненість у завтрашньому дні і соціальний захист кожному громадянину України.
Ми з командою нашої політичної сили повернемо Україні мир, економіці – стійкий розвиток, людям праці – стабільність і добробут!
КРОК 1 – МИР
Я ЗУПИНЮ ВІЙНУ ЗА 100 ДНІВ. МИРНИЙ ДОНБАС – У ЄДИНІЙ УКРАЇНІ!
• Вводимо на Донбас миротворчий контингент дружніх країн і нейтральних держав (Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Фінляндія, Швеція, Австрія).
• Проводимо вибори згідно зі спеціально прийнятими українськими законами за участю українських партій. Отримуємо контроль над кордоном одночасно з оголошенням результатів виборів.
• Створюємо правові та фінансові умови для повернення вимушених переселенців додому.
• Відновлюємо інфраструктуру із залученням міжнародних донорів і ресурсів відродженого Донбасу.
КРОК 2 – НОВА КОНСТИТУЦІЯ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:
• Україна – децентралізована парламентська республіка.
• Двопалатний парламент. Нижня палата – 150 депутатів від політичних партій. Верхня – 29 депутатів, по одному від мільйона виборців.
• Партія, яка перемогла на виборах до нижньої палати, отримує 50%+1 голос і формує коаліцію. Немає торгівлі посадами – немає політичної корупції.
• Виконавча влада – уряд на чолі з Прем'єр-міністром; висувається парламентською більшістю.
• Глава держави – гарант Конституції.
• Повноваження центральної влади скоротяться до таких сфер, як:
зовнішня політика;
збройні сили;
державна безпека;
національні та міжнародні інфраструктурні проекти.
• У громадах залишаються 100% податку на прибуток фізичних осіб і екологічного податку, рентних платежів та акцизних зборів.
• Позаблоковий статус, нова система безпеки й оборони, заснована на професійній армії та муніципальній поліції.
• Верховенство права і незалежність суду через запровадження виборності суддів.
• Єдина функція ГПУ – підтримка державного обвинувачення в суді.
• Перехід на електронне урядування країною (досвід Сінгапуру, Естонії).
АРМІЯ
ПРОФЕСІЯ ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ СТАНЕ ПРЕСТИЖНОЮ І ЗАТРЕБУВАНОЮ СЕРЕД МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
• Створення професійної армії, оснащеної за останнім словом техніки.
• Відродження ВПК: виробництво сучасних видів озброєння, ракетних комплексів, літаків, кораблів для своїх Збройних сил.
• Підвищення рівня матеріального забезпечення і розширення соціальних пільг для військових.
• Обов'язкова військова підготовка для молодих людей строком від 3 до 6 місяців.
• Заборона на застосування армії всередині країни.
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКА СВІТСЬКА КРАЇНА. Я ПОКЛАДУ КРАЙ УСІМ СПРОБАМ РОЗПАЛЮВАТИ У НАС РЕЛІГІЙНІ, ЕТНІЧНІ І МОВНІ ВІЙНИ. УКРАЇНА – НЕ МІСЦЕ ДЛЯ ВОЄН!
• Державна мова – українська. Обласні ради можуть запроваджувати в області другу офіційну мову.
• Автономія регіонів у гуманітарній, культурній і мовній політиці.
• Захист культурної різноманітності.
• Заборона на втручання держави в життя релігійних громад.
КРОК 3 – ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ
Я ГАРАНТУЮ ЛЮДЯМ МОЖЛИВІСТЬ ЧЕСНО ПРАЦЮВАТИ І ГІДНО ЗАРОБЛЯТИ.
• Повна заборона на втручання правоохоронних органів в роботу бізнесу.
• Скорочення в 10 разів апарату чиновників, мінімізація витрат на державний апарат.
• Проста і зрозуміла модель оподаткування «15% – 15% – 15%» – «податок на доходи фізичних осіб – ПДВ – податок на прибуток/виведений капітал».
• Стабілізація гривні.
• Створення державної системи гарантування всіх вкладів населення в повному обсязі.
• Повернення довіри українців до банківської системи.
• Залучення внутрішніх інвестицій за рахунок заощаджень громадян.
• Відмова від міжнародних кредитів «проїдання».
ЩОРОКУ В КРАЇНІ З'ЯВЛЯТИМУТЬСЯ СОТНІ ТИСЯЧ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ.
• Будівництво нових сучасних промислових підприємств і модернізація існуючих. Розвиток української промисловості і науково-технічної бази.
• Державне замовлення в ключових галузях економіки (ВПК, машино-, авіа-, суднобудування).
• Захист вітчизняного виробника, створення сприятливих умов для роботи вітчизняної промисловості, розвитку малого і середнього бізнесу.
• Організація ефективної енергетики: будівництво нових генеруючих потужностей, модернізація існуючої інфраструктури, розвиток альтернативної і малої енергетики.
• Повна відмова від імпорту газу за рахунок зростання власного видобутку.
• Розвиток транзитного потенціалу України: інвестиції в аеропорти, автомобільні дороги, модернізацію залізниці і рухомого складу.
• Підтримка й розвиток туризму – ділового, історичного та оздоровчого.
• Захист права українців володіти землею.
• Справедлива оцінка оренди земельних паїв із помісячною виплатою власникам.
• Підтримка АПК за принципом «зеленого кошика»: компенсація 50% вартості основних фондів у переробці, компенсація відсотків за кредитами, розвиток інфраструктури сіл.
КРОК 4 – СОЦІАЛЬНО ВІДЧУТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
СІМ'Я
ДОБРОБУТ, ЗДОРОВ'Я І ГІДНІСТЬ КОЖНОГО – ОСЬ ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ. Я ВПЕВНЕНИЙ, ЩО УСПІХ БУДЬ-КОГО З НАС МАЄ СВОЇ ВИТОКИ В НАШИХ СІМ'ЯХ
• Витрати на комунальні послуги – не більше 15% сімейного доходу.
• Витрати на продукти – не більше 25% сімейного доходу.
• Комплексна система підтримки молодих сімей.
ВІД ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ – ДО ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ
• Відкриття в кожному обласному центрі та великому місті перинатальних центрів.
• Відновлення виплат при народженні першої дитини – 100 тис. грн, другої – 200 тис. грн, третьої і наступних – 400 тис. грн.
• Матеріальна допомога одиноким матерям на рівні середньої зарплати по країні.
• Доступна система дошкільного виховання для всіх сімей, незалежно від достатку.
• Школи повного дня для дітей 6–13 років.
• Доступні розвиваючі та спортивні секції для дітей 13–17 років.
ОСВІТА
• Пріоритетний розвиток професійно-технічної освіти молоді.
• Органи місцевого самоврядування отримують кошти на розвиток професійно-технічної освіти, бізнес – податкові пільги.
• Безкоштовна перша вища освіта за спеціальностями реального сектору (промисловість, будівництво, IT), сільського господарства та сфери послуг.
• Академічна стипендія успішним студентам.
• Перше робоче місце:
Роботодавець НЕ платить єдиний соціальний внесок;
Молодий фахівець до 27 років НЕ платить податок на доходи фізичних осіб.
• Зарплата вчителя, викладача – коефіцієнт 1,5 до середньої зарплати по області.
Середня зарплата Зарплата педагога
Київ 14 000 21 000
Донецька область 10 000 15 000
Житомирська область 7 500 11 300
МЕДИЦИНА
• Страхова медицина. Страховий поліс за рахунок держави для пенсіонерів, малозабезпечених, військовослужбовців, працівників сфери освіти, поліцейських, лікарів – для всіх, кого держава найняла на роботу.
• Працюючим у недержавному секторі страховий поліс оплачує роботодавець.
• Відродження безкоштовної швидкої медичної допомоги.
• Компенсація вартості ліків за рецептом.
• Створення районних, міських, обласних центрів із профілактики важких захворювань: туберкульозу, СНІДу й онкології.
• Доступні ліки за рахунок підтримки українських фармакологічних підприємств і підприємств із виробництва медичного обладнання.
• Оснащення лікарень сучасним українським обладнанням.
• Гідні зарплати для лікарів – коефіцієнт 1,5 до середньої зарплати по області.
Середня зарплата Зарплата медика
Київ 14 000 21 000
Донецька область 10 000 15 000
Житомирська область 7 500 11 300
ПЕНСІОНЕРИ
• Пенсія – НЕ нижче 40% від середньої заробітної плати по країні.
• Додаткові відрахування на пенсійний рахунок НЕ обкладаються податком.
• Державний страхової поліс – кожному пенсіонеру.
УСПІШНІ ЛЮДИ – УСПІШНА КРАЇНА