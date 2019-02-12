Передвиборна програма Олександра Вілкула

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю.

"МИР ТА РОЗВИТОК: 4 КРОКИ ДО УСПІХУ"

Ми переживаємо найскладніший період у новітній історії нашої країни.

5 років іде війна. Війна, яка несе гіркоту і страждання громадянам нашої країни. Війна, яка спустошує бюджет держави, позбавляє майбутнього наших дітей та онуків. Війна, на якій багатіє влада.

5 років бездарної, бездумної і злочинної політики влади призвели до катастрофічних наслідків.

Україна, колись багата і мирна, перетворилася на найзлиденнішу країну Європи. Гинуть мирні мешканці і військовослужбовці ЗСУ. Близько 8 мільйонів громадян України, як визнає влада, працюють за кордоном. У країні понад 2 мільйони вимушених переселенців. Пенсіонери, працівники бюджетної сфери, люди праці не в змозі оплачувати постійно зростаючі тарифи ЖКГ.

Досить! Я переконаний, що ситуація повинна змінитися кардинальним чином. Пора повернути від руйнування – руйнування країни, суспільства, сім'ї – до творення. Потрібно починати будувати, виробляти і розвивати. Це непростий шлях. Але разом із вами ми подолаємо його. Я знаю країну і розумію людей, які живуть у ній. Я знаю, як повернути країні мир і стабільність, як побудувати сучасну економіку, як дати людям упевненість у завтрашньому дні.

Нам потрібно зробити

4 КРОКИ ДО УСПІХУ.

Зупинити війну.

Прийняти нову Конституцію.

Відродити економіку.

Повернути упевненість у завтрашньому дні і соціальний захист кожному громадянину України.

Ми з командою нашої політичної сили повернемо Україні мир, економіці – стійкий розвиток, людям праці – стабільність і добробут!

КРОК 1 – МИР

Я ЗУПИНЮ ВІЙНУ ЗА 100 ДНІВ. МИРНИЙ ДОНБАС – У ЄДИНІЙ УКРАЇНІ!

• Вводимо на Донбас миротворчий контингент дружніх країн і нейтральних держав (Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Фінляндія, Швеція, Австрія).

• Проводимо вибори згідно зі спеціально прийнятими українськими законами за участю українських партій. Отримуємо контроль над кордоном одночасно з оголошенням результатів виборів.

• Створюємо правові та фінансові умови для повернення вимушених переселенців додому.

• Відновлюємо інфраструктуру із залученням міжнародних донорів і ресурсів відродженого Донбасу.

КРОК 2 – НОВА КОНСТИТУЦІЯ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:

• Україна – децентралізована парламентська республіка.

• Двопалатний парламент. Нижня палата – 150 депутатів від політичних партій. Верхня – 29 депутатів, по одному від мільйона виборців.

• Партія, яка перемогла на виборах до нижньої палати, отримує 50%+1 голос і формує коаліцію. Немає торгівлі посадами – немає політичної корупції.

• Виконавча влада – уряд на чолі з Прем'єр-міністром; висувається парламентською більшістю.

• Глава держави – гарант Конституції.

• Повноваження центральної влади скоротяться до таких сфер, як:

зовнішня політика;

збройні сили;

державна безпека;

національні та міжнародні інфраструктурні проекти.

• У громадах залишаються 100% податку на прибуток фізичних осіб і екологічного податку, рентних платежів та акцизних зборів.

• Позаблоковий статус, нова система безпеки й оборони, заснована на професійній армії та муніципальній поліції.

• Верховенство права і незалежність суду через запровадження виборності суддів.

• Єдина функція ГПУ – підтримка державного обвинувачення в суді.

• Перехід на електронне урядування країною (досвід Сінгапуру, Естонії).

АРМІЯ

ПРОФЕСІЯ ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ СТАНЕ ПРЕСТИЖНОЮ І ЗАТРЕБУВАНОЮ СЕРЕД МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ

• Створення професійної армії, оснащеної за останнім словом техніки.

• Відродження ВПК: виробництво сучасних видів озброєння, ракетних комплексів, літаків, кораблів для своїх Збройних сил.

• Підвищення рівня матеріального забезпечення і розширення соціальних пільг для військових.

• Обов'язкова військова підготовка для молодих людей строком від 3 до 6 місяців.

• Заборона на застосування армії всередині країни.

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКА СВІТСЬКА КРАЇНА. Я ПОКЛАДУ КРАЙ УСІМ СПРОБАМ РОЗПАЛЮВАТИ У НАС РЕЛІГІЙНІ, ЕТНІЧНІ І МОВНІ ВІЙНИ. УКРАЇНА – НЕ МІСЦЕ ДЛЯ ВОЄН!

• Державна мова – українська. Обласні ради можуть запроваджувати в області другу офіційну мову.

• Автономія регіонів у гуманітарній, культурній і мовній політиці.

• Захист культурної різноманітності.

• Заборона на втручання держави в життя релігійних громад.

КРОК 3 – ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Я ГАРАНТУЮ ЛЮДЯМ МОЖЛИВІСТЬ ЧЕСНО ПРАЦЮВАТИ І ГІДНО ЗАРОБЛЯТИ.

• Повна заборона на втручання правоохоронних органів в роботу бізнесу.

• Скорочення в 10 разів апарату чиновників, мінімізація витрат на державний апарат.

• Проста і зрозуміла модель оподаткування «15% – 15% – 15%» – «податок на доходи фізичних осіб – ПДВ – податок на прибуток/виведений капітал».

• Стабілізація гривні.

• Створення державної системи гарантування всіх вкладів населення в повному обсязі.

• Повернення довіри українців до банківської системи.

• Залучення внутрішніх інвестицій за рахунок заощаджень громадян.

• Відмова від міжнародних кредитів «проїдання».

ЩОРОКУ В КРАЇНІ З'ЯВЛЯТИМУТЬСЯ СОТНІ ТИСЯЧ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ.

• Будівництво нових сучасних промислових підприємств і модернізація існуючих. Розвиток української промисловості і науково-технічної бази.

• Державне замовлення в ключових галузях економіки (ВПК, машино-, авіа-, суднобудування).

• Захист вітчизняного виробника, створення сприятливих умов для роботи вітчизняної промисловості, розвитку малого і середнього бізнесу.

• Організація ефективної енергетики: будівництво нових генеруючих потужностей, модернізація існуючої інфраструктури, розвиток альтернативної і малої енергетики.

• Повна відмова від імпорту газу за рахунок зростання власного видобутку.

• Розвиток транзитного потенціалу України: інвестиції в аеропорти, автомобільні дороги, модернізацію залізниці і рухомого складу.

• Підтримка й розвиток туризму – ділового, історичного та оздоровчого.

• Захист права українців володіти землею.

• Справедлива оцінка оренди земельних паїв із помісячною виплатою власникам.

• Підтримка АПК за принципом «зеленого кошика»: компенсація 50% вартості основних фондів у переробці, компенсація відсотків за кредитами, розвиток інфраструктури сіл.

КРОК 4 – СОЦІАЛЬНО ВІДЧУТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

СІМ'Я

ДОБРОБУТ, ЗДОРОВ'Я І ГІДНІСТЬ КОЖНОГО – ОСЬ ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ. Я ВПЕВНЕНИЙ, ЩО УСПІХ БУДЬ-КОГО З НАС МАЄ СВОЇ ВИТОКИ В НАШИХ СІМ'ЯХ

• Витрати на комунальні послуги – не більше 15% сімейного доходу.

• Витрати на продукти – не більше 25% сімейного доходу.

• Комплексна система підтримки молодих сімей.

ВІД ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ – ДО ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ

• Відкриття в кожному обласному центрі та великому місті перинатальних центрів.

• Відновлення виплат при народженні першої дитини – 100 тис. грн, другої – 200 тис. грн, третьої і наступних – 400 тис. грн.

• Матеріальна допомога одиноким матерям на рівні середньої зарплати по країні.

• Доступна система дошкільного виховання для всіх сімей, незалежно від достатку.

• Школи повного дня для дітей 6–13 років.

• Доступні розвиваючі та спортивні секції для дітей 13–17 років.

ОСВІТА

• Пріоритетний розвиток професійно-технічної освіти молоді.

• Органи місцевого самоврядування отримують кошти на розвиток професійно-технічної освіти, бізнес – податкові пільги.

• Безкоштовна перша вища освіта за спеціальностями реального сектору (промисловість, будівництво, IT), сільського господарства та сфери послуг.

• Академічна стипендія успішним студентам.

• Перше робоче місце:

Роботодавець НЕ платить єдиний соціальний внесок;

Молодий фахівець до 27 років НЕ платить податок на доходи фізичних осіб.

• Зарплата вчителя, викладача – коефіцієнт 1,5 до середньої зарплати по області.

Середня зарплата Зарплата педагога

Київ 14 000 21 000

Донецька область 10 000 15 000

Житомирська область 7 500 11 300

МЕДИЦИНА

• Страхова медицина. Страховий поліс за рахунок держави для пенсіонерів, малозабезпечених, військовослужбовців, працівників сфери освіти, поліцейських, лікарів – для всіх, кого держава найняла на роботу.

• Працюючим у недержавному секторі страховий поліс оплачує роботодавець.

• Відродження безкоштовної швидкої медичної допомоги.

• Компенсація вартості ліків за рецептом.

• Створення районних, міських, обласних центрів із профілактики важких захворювань: туберкульозу, СНІДу й онкології.

• Доступні ліки за рахунок підтримки українських фармакологічних підприємств і підприємств із виробництва медичного обладнання.

• Оснащення лікарень сучасним українським обладнанням.

• Гідні зарплати для лікарів – коефіцієнт 1,5 до середньої зарплати по області.

Середня зарплата Зарплата медика

Київ 14 000 21 000

Донецька область 10 000 15 000

Житомирська область 7 500 11 300

ПЕНСІОНЕРИ

• Пенсія – НЕ нижче 40% від середньої заробітної плати по країні.

• Додаткові відрахування на пенсійний рахунок НЕ обкладаються податком.

• Державний страхової поліс – кожному пенсіонеру.

УСПІШНІ ЛЮДИ – УСПІШНА КРАЇНА