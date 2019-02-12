Министерство информации опубликовало "Белую книгу" спецопераций против Украины

Министерство информационной политики презентовало издание "Белая книга специальных информационных операций против Украины 2014-2018". Книгу презентовал сегодня замминистра Дмитрий Золотухин.

"Это не просто некий перечень эпизодов и историй - это концепция видения, которую мы предлагаем нашим коллегам в образовательной сфере, и в сфере журналистики, и в сфере государственных органов. Концепция, как смотреть на ситуацию, которая разворачивается в информационном пространстве", - сказал Золотухин.

Издание собрало фейки, созданные российской пропагандой для подрыва территориальной целостности Украины, дискредитации на международной арене, распространения паники и других подобных целей. Книга структурирована в виде набора "сериалов" с несколькими "сезонами" в каждом, которые показывают последовательное использование одних и тех же тем российскими пропагандистами в течение 2014-2018 годов.

В частности, среди таких условных "сериалов": "Карманный ИГИЛ", "Преступления ВСУ и минские договоренности", "Рейс МН17: от Карлоса – до российского "Бука", "Невидимые подразделения западных стран в Украине", "Бой за ЕС", "Поиск украинского оружия", "Международные суды и ложь Кремля", "Украина – "Failed state" и "Шизофрения оккупанта: между Зоряном и Шкиряком".

Электронная версия книги опубликована на сайте Мининформполитики.

Напоним, "белыми книгами" в США, Великобритании и других англоговорящих странах называют официальное сообщение или сборник официальных данных с позицией ведомства, чтобы читатель мог получить необходимую информацию о событии или принять решение. Это первая "Белая книга", изданная Министерство информполитики Украины.