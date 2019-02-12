НАБУ не будет расследовать жалобу на узурпацию власти Порошенко при введении военного положения

Президент Порошенко в Раде во время голосования за введение военного положения

Соломенский районный суд Киева отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть производство по факту захвата власти Президентом Петром Порошенко и секретарем СНБО Александром Турчиновым из-за введения военного положения. Об этом говорится в материалах суда.

С жалобой на бездеятельность НАБУ по внесению данных в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного преступления Порошенко и Турчиновым в суд обратился один из депутатов Верховно Рады, имя истца не называется.

Заявление о совершении уголовных преступлений обосновано, в частности, тем, что 26.11.2018 Президент обратился в Верховную Раду с предложением о введении военного положения в Украине. Обращению предшествовало решение СНБО о введении военного положения на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечению национальной безопасности, устранению угроз независимости и территориальной целостности Украины.

Суд пришел к выводу, что основания для открытия производства отстутвовали, так как в жалобе не было приведено достаточных объективных данных и конкретных фактов, которые могут свидетельствовать о совершении Порошенко и Турчиновым уголовного преступления.

Напомним, военное положение действовало в течение 30 дней (с 26 ноября по 26 декабря 2018 года) в 10 областях Украины, граничащих с Россией, Приднестровьем, Черным и Азовским морями.