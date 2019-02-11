Замгоссекретаря США подчеркнула роль МВД в обеспечении честных выборов в Украине

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Кирстен Мэдисон.

Американская сторона подчеркнула важную роль МВД в обеспечении прозрачных и честных выборов в Украине, сообщил Арсен Аваков.

"С заместителем госсекретаря США Кирстен Мэдисон обсудили привлечение наших партнеров к мотивационной ипотечной программе МВД в части администрирования. Американская сторона подчеркнула важную роль МВД в обеспечении прозрачных и честных выборов в Украине", - написал он в твиттере.

Із заступником держсекретаря США🇺🇸 Кірстен Медісон обговорили залучення наших партнерів @StateINL до мотиваційної іпотечної програми МВС у частині адміністрування. Американська сторона підкреслила важливу роль МВС у забезпеченні прозорих і чесних виборів в Україні pic.twitter.com/evXO3uAOXZ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 11 февраля 2019 г.

Пресс-служба МВД уточняет, что США поддержали программу МВД Украины по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга, что будет способствовать вхождению в эту программу международных финансовых институтов.

"Сегодня мы говорили о развитии и поддержке первой мотивационной программы МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на основе льготного кредитования. Мы получили поддержку по структурным механизмам осуществления этой программы, которая касается около 200 тыс. человек, и взаимодействия с международными финансовыми институтами", - сказал Арсен Аваков во время встречи с заместителем госсекретаря США - руководителем Бюро по международным вопросам, связанным с наркотиками и правоохранительной деятельностью, Кирстен Мэдисон в Вашингтоне.

По его словам, поддержка Государственного департамента США будет способствовать вхождению в программу обеспечения жильем полицейских и спасателей международных финансовых институтов.

"Мы говорим об участии INL в формировании этой программы с привлечением международных финансовых институтов. Сейчас мы привлекли в эту программу около 340 млн евро и 2 млрд грн, которые есть в бюджете. В марте, я думаю, мы увидим первые договоры полицейских и спасателей. Важно, когда вместе с нами есть серьезные партнеры, тогда международные финансовые институты, такие как Международный банк, Банк реконструкции и развития войдут в этот процесс. Здесь методология прописана подробно и это будет легко", - подчеркнул министр.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам кибербезопасности.

"Кроме этого мы обсудили развитие программ "Новое лицо границы", КОРД, Академия патрульной полиции и новые полицейские участки в поселках", - добавил Аваков.

Ранее сообщалось, что системой лизинга на покупку жилья на первом этапе смогут воспользоваться 4 тысячи спасателей и полицейских.