Полиция зафиксировала 37 анонимных звонков избирателям с признаками подкупа

Национальная полиция зарегистрировала 37 сообщений с признаками подкупа избирателей через анонимные телефонные звонки.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Жителям г. Киев и еще 14 областей через анонимные телефонные звонки предложили получить деньги в обмен на голосование за одного из кандидатов на пост президента Украины. По результатам рассмотрения и проверки этих сообщений принято решение о регистрации шести уголовных производств по признакам ст.160 УК Украины", - говорится в сообщении.

Во всех случаях звонили неизвестные, какая-либо конкретная информация об условиях получения денег отсутствовала. В 29 случаях предлагали 500 гривен за голос, в шести случаях - 250 гривен. Большинство телефонов, с которых совершались звонки, находятся в столице.

За минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 56 сообщений о событиях, связанных с выборами. По четырем фактам сведения внесены в Единый реестр.

Всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 1165 сообщений, связанных с избирательным процессом, составлены 287 админпротоколов и проводится проверка 250 сообщений.

Напомним, ранее Нацполиция заявила, что будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп.