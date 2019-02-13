Тимошенко считает, что увеличения пособия при рождении ребенка улучшит демографическую ситуацию

"Когда украинцев в мире становится меньше, мир становится хуже", - считает политик.

Разовая помощь при рождении ребенка должна составлять не менее 50 тысяч гривен. Такое мнение высказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с общиной Монастырщины на Тернопольщине.

Она обратила внимание на то, что сейчас смертность в Украине вдвое превышает рождаемость. Именно поэтому важен достойный уровень выплат по рождению ребенка:

«Как это уже было, при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более - 150 тыс. грн», - сообщила Юлия Тимошенко.

«Давайте немного поправим демографическую ситуацию. Когда украинцев в мире становится меньше, мир становится хуже», - отметила она.

Председатель партии отметила, что необходимые финансовые ресурсы в бюджете можно найти, «нам это по силам».

«Если мы позаботимся о том, чтобы молодые люди находили себя на родной земле, то все у нас будет хорошо», - подытожила лидер «Батькивщины».

В настоящий момент выплата при рождении ребенка составляет чуть больше 40 тысяч гривен. Единоразово выплачиваются 10 тысяч гривен. Остальные равными частями на протяжении 36 месяцев. Размер помощи един как при рождении первого ребенка, так и при рождении всех последующих.