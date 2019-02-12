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Тимошенко: каждый украинец должен иметь возможность жить и работать в Украине

Политик предлагает создать «ауру жизни человека».

Тимошенко: каждый украинец должен иметь возможность жить и работать в Украине
Фото: пресс-служба

Чтобы люди не уезжали из Украины за границу, недостаточно просто поднять зарплаты, нужен комплексный подход. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с жителями пгт Козова на Тернопольщине.

Надо создать «ауру жизни человека», считает она: обеспечить людей правом и возможностью заниматься предпринимательством: ввести систему микрокредитования. В области здравоохранения - ввести медицинское страхование, когда за работника страховой взнос платить работодатель, а за пенсионеров, детей и неработающих - государство. Каждый сможет получить качественное и достойное лечение.

Кроме того, изменения должны коснуться и образования, считает Тимошенко. Должны вырасти зарплаты работников учебных заведений, а высшее образование стать бесплатным. Молодые семьи, отмечает Юлия Тимошенко, должны получить доступное жилье, без первого взноса, под 3-4% годовых и со сроком возврата кредита от 15 и более лет: «Доступное жилье - это правильная система ипотечного кредитования».

Увеличить пенсии помогла бы персонифицированная пенсионная система, когда с первого дня работы для каждого человека в государственном банке открывается отдельный счет, на который будут поступать пенсионные взносы. "Граждане будут получать начисления депозитных процентов на эти взносы всю жизнь, и когда человек выйдет на пенсию, он будет знать, сколько имеет средств на счете, и сможет распоряжаться этими деньгами", - объяснила лидер партии.

Не обошла вниманием кандидат в президенты и рост доходов людей как предпосылку экономического подъема. "Именно народ, который что-то покупает, является главным инвестором страны", - отметила она.

«Украина вернется в глобальное пространство как конкурент за своих людей. И нас не будут разбирать по миру», - подытожила Юлия Тимошенко.

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