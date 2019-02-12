Антиаграрна політика Держгеокадастру

Держгеокадастр веде антиаграрну політику, переводячи продаж права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на електронні аукціони, збиваючи правки, які намагається внести Аграрний комітет. По-перше, це незаконно і є порушенням Конституції, адже парламент не голосував за створення та проведення електронних торгів (процес відбуватиметься не в рамках закону, а як підзаконний акт Кабміну). По-друге, це виглядає як схема, якою Геокадастр хоче узаконити все, що вже реалізував на подібних торгах.

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Урядовці взагалі не бажають передавати у розпорядження землю органам місцевого самоврядування, тому цілеспрямовано блокують прийняття цього закону в парламенті. Використовуючи електронні аукціони як інструмент для продажу права оренди на земельні ділянки, Держгеокадастр позбавляє органи місцевого самоврядування інформації про майбутнього власника землі. Тобто ми можемо прямо сказати, що це чергова схема завуальованого продажу землі, адже ОМС не тільки позбавляються будь-яких прав на землю, але і навіть примарної можливості впливати на процес. Земельна ділянка може потрапити до людей, які зовсім не мають відношення до сільського господарства, псевдофермерських господарств, жителів інших областей, а не місцевим аграріям, які знані в громаді, які живуть на цій території і будуть її розвивати.

На сьогодні процедури проведення таких торгів взагалі не існує на рівні закону. Зазначу, що я не категорично проти саме електронних торгів. Але саме в цьому випадку повинні бути виписані в законі чіткі та прозорі правила та критерії, хто саме може взяти сільгоспземлю в оренду, як і під які культури вона буде використовуватись тощо.

Зараз Геокадастр має повноваження загальмувати будь-які торги на місцевому рівні. Так аграрний комплекс розвиватися не може. Землю повинні отримувати ті, хто реально буде її обробляти, хто живе в межах ОТГ або даного району, має там тваринництво, переробне або зберігаюче підприємство. Також обов’язково мають бути встановлені критерії для розподілу землі, які унеможливлять отримання земельних ділянок псевдо фермерами за якими стоять люди, які взагалі не пов’язані з сільським господарством.

Якщо державну або комунальну землю мають намір реалізовувати на електронних торгах тільки через один майданчик, то чи не підконтрольний цей майданчик одній людині?

Геокадастр хоче перевести всі торги в електронну форму, так як саме в цьому випадку немає законних правил і існує лише один акредитований електронний майданчик для проведення торгів. Чому без згоди парламенту, без прозорих правил до акредитованих суб’єктів, без сертифікованого програмного забезпечення, яке забезпечуватиме захист, без прописаних норм контролю за цими майданчиками потрібно передавати земельні ділянки? Всі ці питання я поставив міністру юстиції в своєму депутатському запиті. Адже все це дуже нагадує схему, за якою збагатяться власники електронних майданчиків, які монопольно будуть передавати землі.