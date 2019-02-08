Європейський рівень медичних послуг: про реформування в Гадяцькому районі

На зміну застарілій радянській медицині має прийти сучасна реформована медична галузь . Саме тому в країні запроваджено реформи. Враховуючи масштаб проблем, які накопичувалися у медицині — це завдання не одного дня. Та найголовніше, що ці перетворення розпочато.

Фото: надане Олексієм Матюшенком

Одне з пріоритетних завдань — якісна і доступна медицина для кожного мешканця району. Протягом 5 років спрямовуємо значні ресурси і зусилля на ремонти відділень районної лікарні та амбулаторій, придбання сучасного обладнання, впровадження новітніх сервісів.

Зміни розпочали з поліклінічного відділення. По-перше — запустили оновлений рентген-діагностичний комплекс, що дозволив перейти на цифрову технологію, це в декілька разів зменшило променеве навантаження на хворого. А найголовніше — ми відмовилися від використання плівки.

По-друге, придбали цифровий флюорограф. Він дозволяє робити знімок легенів у тривимірному просторі. Такі нововведення допомогли заощадити гроші наших пацієнтів та зекономити час, адже процедура огляду займає лічені хвилини. Тож рентген-діагностичне відділення відтепер обладнане за останнім словом техніки!

Черговим важливим кроком у реформуванні медичної галузі стало відкриття оновленого неврологічного відділення Гадяцької центральної лікарні. А далі — терапевтичного відділення. Ми прагнемо, щоб пацієнти проходили лікування в сучасних приміщеннях.

Також, в межах державної програми доступності сільської медицини у нашому районі буде зведено ще дві амбулаторії, а лікарі, які будуть тут працювати, зможуть їздити до пацієнтів на нових автомобілях.

Амбулаторії нашого району оснащені сучасним медичним обладнанням та підключені до Інтернет-мережі згідно вимог телемедицини. Усі мешканці Гадяцького району зареєстровані в електронній базі даних та мають індивідуальну картку-ідентифікатор. За допомогою цієї картки пацієнти зможуть записатися до лікаря.

Дбаємо про те,щоб наші лікарі мали хороші умови праці та гідні заробітні плати.

Ми запрошуємо до Гадяцького району на роботу сімейних лікарів для надання висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам, використовуючи сучасні методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

В сфері медицини нам вже вдалося зробити досить багато, щоб максимально наблизити медичні сервіси та послуги до людей. На досягнутому ми в жодному разі не збираємося зупинятися. Впевнений, сьогодні можемо на всю Україну заявити, що телемедицина — це реальність.