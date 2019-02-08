За пиаром о «тайном» съезде адвокатов стоят угрозы новыми уголовными делами

После регистрации кандидатом в Высший совет правосудия против меня начались давление и попытки организовать провокации с целью не допустить моего участия в съезде адвокатов Украины. Среди методов давления – угрозы в адрес членов моей семьи, угрозы физического воздействия в отношении меня.

Фото: Макс Требухов

Параллельно развернута информационная кампания, в которую вовлечены отдельные народные депутаты, которые, к сожалению, совсем не ориентируются в действующем законодательстве. Не менее странно выглядят спекуляции нардепов о «далеком» и «тайном» месте проведения съезда адвокатов в Карпатах. Наверное, стоит проводить депутатские каникулы в Украине, чтобы лучше изучить ее географию.

Напомню, что уголовное дело, которое было открыто против меня в 2016 году, завершилось оправдательным приговором. В решении суда подтверждено, что правоохранительными органами была организована провокация преступления, а само дело - сфабриковано за деньги на заказ. Однако, наличие оправдательного приговора не останавливает нанятых спикеров от повторения в СМИ лживой фабулы, с которой прокуратура пришла в судебный процесс и проиграла его по всем пунктам в октябре прошлого года.

На сегодня есть основания полагать, что может быть сфабриковано новое уголовное производство против меня. Этот вариант открывает возможности провести следственные действия, в частности, обыски, которые, безусловно, будут использованы для подбрасывания любых сомнительных вещей или документов. Это один из сценариев не допустить меня к участию в съезде адвокатов, назначенному на 15-16 февраля.

Хочу предостеречь сотрудников правоохранительных органов от беспрекословного выполнения незаконных приказов и поручений. Те, кто был готов подделывать дело против меня 2016 года, сейчас оказались фигурантами уголовного производства. Любые новые фальсификации будут расследованы и рассмотрены в суде, где я вместе с командой адвокатов снова готов доказать свою невиновность и грязные методы правоохранителей.

Адвокатура – это независимое профессиональное сообщество. Каждый адвокат, защищая конкретного человека, противостоит правоохранительной системе, а адвокатура как институт является естественным оппонентом власти. В свете противостояния адвокатуры принятию репрессивного законопроекта об адвокатуре, провальных попыток одобрить его в парламенте до съезда по избранию представителей адвокатуры в высшие органы судебной власти, угрозы в мой адрес выглядят логическим продолжением планов подчинить адвокатское сообщество и навязать ему другие правила игры. Убежден, что адвокаты никогда не согласятся действовать под диктовку, чего бы это ни касалось - тактики защиты в суде или голосования на съезде адвокатов, который состоится в рамках закона.