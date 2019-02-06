ГПУ открыла дело против Медведчука
ГПУ открыла дело против Медведчука
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Синод Православной церкви Украины принял первые решения
Синод Православной церкви Украины принял первые решения
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
Бессмертная контрабанда. Как украинские производители обходят санкции РФ
ГлавнаяБлогиБлог Игоря Соловья

Как венгерским дипломатам "промывают мозги" антиукраинской пропагандой

Резкие заявления руководства Венгрии против Украины пока исчезли из информационного пространства, но при этом сама политика венгерского кабинета не изменилась. Венгерских дипломатов продолжают воспитывать в антиукраинском духе. 

Фото: mfa.gov.ua

Накануне выборов в Украине особую активность проявляют только две страны: Россия, президент и политики которой уже прямо вмешиваются в избирательную кампанию. И Венгрия, которая рассматривает избирательный цикл в Украине как шанс изменить двусторонние отношения в свою пользу, шанс «поживиться». Публичные заявления официальных лиц Венгрии можно смело трактовать как вмешательство в украинские выборы.

Напомню, глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил 26 сентября 2018 года: «Пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти против венгров со стороны украинского государства не прекратятся…». И только «после очередных выборов президента Украины эта ситуация может измениться»

Менее чем через месяц, 15 ноября, уже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания Совета венгерской диаспоры VIII заявил, что его правительство не сможет достичь никаких договоренностей с действующим руководством Украины, поэтому он начал переговоры с другими потенциальными кандидатами на пост главы украинского государства. Будапешт уже открытым текстом заявил, что хочет образования в Украине другой «президентской администрации, которая хочет сотрудничать с Венгрией».

Однако после назначения нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, а также уполномоченного по Закарпатью Иштвана Греже (должность которого по требованию Киева переименовали в «уполномоченного министра по сотрудничеству пограничных регионов Венгрии и Украины»), публичная риторика изменилась на более осторожную, без громких заявлений.

Но при этом не изменилась сама политика венгерского кабинета. Например, венгерских дипломатов продолжают воспитывать в антиукраинском духе.

Виктор Орбан
Фото: noi.md
Виктор Орбан

Так, продолжая линию Орбана и Сиярто министерство иностранных дел Венгрии организовало 17 января 2019 в «Институте внешней экономики и иностранных дел» при МИД Венгрии (венгерская дипломатическая академия) премьерный показ документального фильма “Vortex: Ukraine’s Endless Conflict” авторства венгерского режиссера Даниэла Киша (Kiss Dániel).

В фильме венгерский корреспондент посетил зону проведения АТО, пообщался с бойцами ВСУ, пересекал линию разграничения, общался с жителями подконтрольных Россией территорий. По ходу фильма автор давал свой комментарий. При этом при подборе и подаче материала очевидна явная тенденциозность.

Так, каждый сюжет сопровождался титрами на английском, в углу экрана подавалось изображение украинского или российского флагов, украинского герба или герба «ДНР» - в зависимости от того, с какой территории велся репортаж и на каком языке говорили респонденты. При этом во многих случаях украинский язык или суржик сопровождались изображением российского флага. Автор всячески подчеркивал, что русский не является проблемой в рядах ВСУ, украинского там очень мало. Но то, что сам он говорил на ломаном русском и для его же понимания украинские бойцы ему отвечали на русском, хотя между собой общались на украинском, в комментариях не отмечалось.

Еще боевые действия на востоке Украины автор называл бесконечным, небольшим, замороженным конфликтом. Автор всячески подчеркивал, что все устали от этой войны (с обеих сторон). Месседжи об "устали" и "кому это выгодно" проходят сквозь весь фильм из уст местных жителей по обе стороны от линии разграничения. При этом автором насаждается мнение, что с обеих сторон люди едины в одном - в своем недовольстве именно киевской властью. По ходу фильма нигде не упоминается имя Путина, в частности - в контексте вины за сложившуюся ситуацию. Однако, часто в разных, в основном негативных интерпретациях, упоминается фамилия президента Порошенко.

Впечатление о недовольстве ситуацией иллюстрируется сюжетом с акции под стенами Администрации Президента Украины с криками о требовании импичмента, неприемлемыми высказываниями в адрес президента и министра Авакова.

Интересно то, что в субтитрах на английском есть существенные расхождения между тем, что говорили люди на экране и тем, что написано. Например, один из бойцов сказал, что «нужно собраться и пойти: одним - в Раду, другим - на Думу». Но в переводе было написано только о Верховной Раде.

Еще молодой офицер говорит, что есть много проблем, но вместе их удастся преодолеть, а вот в переводе – что в Украине есть много проблем с руководством государства.

Несмотря на то, что большинство украинских бойцов, с кем общался венгерский документалист, четко отмечали, за что они воюют и почему находятся именно здесь, выражая патриотическую и государственную позицию, в финальном комментарии автор отметил, что "он не понимает, что делают на фронте такие молодые ребята". И сам приходит к выводу, что "или они должны отслужить свой контракт по завершению военного училища (молодые офицеры), или просто не понимают, что могут потерять".

В титрах после завершения фильма автор выражает благодарность Министерству Обороны Украины и "пресс-центру донецкой народной республики". Надписи шли друг за другом, одинаковым шрифтом, вдвое больше шрифт остальных титров.

Фото: Макс Левин

Визуальный обман состоял в том, что с украинской стороны сюжеты снимались из окопов на передовой, а также населенных пунктов на линии разграничения – при чем, только с разбитыми домами, разрушенной инфраструктурой. В тоже время со стороны боевиков сюжетов из их окопов у венгерского журналиста не было: зато на временно неподконтрольной территории сюжеты снимались в населенных пунктах, где не наблюдались признаки войны – всюду газоны, цветы, детские площадки. Тем самым автор создал ложное представление, что на подконтрольной Украины территории сплошная руина, а на подконтрольной боевикам - порядок и процветание. 

Важно отметить, что осенью 2018 этот же Институт сначала согласился на проведение совместных с посольством Украины мероприятий в рамках «украинского месяца» в Венгрии, но через некоторое время (после указания из венгерского МИДа) свое согласие отозвал, и участия в мероприятиях не принимал, а свои аудитории для проведения мероприятий предоставить отказался.

Так что симпатии и намерения внешнеполитического ведомства Венгрии очевидны. Венгерское руководство продолжает фактически вмешиваться в предвыборную кампанию в Украине, демонстрируя в подконтрольном ему учреждении тенденциозный фильм с рядом месседжей, направленных против действующей украинской власти и президента Украины, насаждая в сознании общественности мысль о том, что в Украине устали от войны и именно киевская власть заинтересована в продолжении этого конфликта. Бинго, российские кураторы довольны!

Игорь Соловей Игорь Соловей , руководитель отдела "Мир", LB.ua
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,

Другие записи блога:

Читайте также