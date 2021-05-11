Розвиток органічного землеробства на Полтавщині

Близько семи років назад на Полтавщині було ініційовано створення об’єднаного кооперативу по вирощуванню екологічно чистої продукції між трьома районами. До амбітного проекту долучилися Гадяччина, Диканщина та Решетилівщина.

Завдяки тому, що наш регіон має родючі чорноземи, сприятливий для землеробства клімат та гарні екологічні умови, ми створили господарство із вирощування малини. Нині у Диканському районі працює найбільший в Україні органічний малинник, де вирощують малину без будь-яких хімічних добрив, яка має сертифікат органік-стандарт, дійсний у всіх європейських країнах. Його площа складає 13 гектарів, що становить 15% від усього експортного ринку України. Не дивно, що такий товар нині в пріоритеті у споживачів, адже продукт вирощують без жодних нітратів та хімікатів.

Хоча на українському ринку поки що складно пояснити споживачеві, що таке «органіка», як і наприклад такий факт, що екоягода може зберігатися менший термін, ніж хімічно оброблена. Якісну органічну малину, вирощену в Полтавській області, на жаль, не побачиш в українських супермаркетах. Тонни корисної ягоди йдуть винятково на експорт. Її основні споживачі — мешканці Нідерландів. Також українську малину достойно оцінили жителі Об'єднаних Арабських Еміратів, придбавши партію в 300 кілограмів.

Експорт на закордонний ринок почався із сербів та поляків, які зовсім за іншою ціною продавали її німцям і французам. А в 2018 році почалася співпраця із крутим продавцем органічної продукції в Європі — голландською компанією «Органік Трейдинг», з якою познайомилися завдяки виставці в Нюрнберзі.

Якість нашої продукції щорічно підтверджує лабораторія в Німеччині. Після серії різних аналізів і побажань малина отримала сертифікат органік-стандарт, дійсний у всіх європейських країнах. Це ж зобов'язує щорічно підтверджувати якість продукції, відправляючи її до Німеччини на позапланові аналізи та звітуючи за кожен грам використаних біологічних препаратів.

У селі Лютенька колишнього Гадяцького району ТОВ «Сади Гаддячини» засадили органічною малиною 11 гектарів землі. Плантація плодоносить з 2019 року. Тоді ж урожай почали частково реалізувати на місці. Продукцію купували приватні підприємці для виготовлення десертів і напівфабрикатів.

«Малинний бізнес» ведеться за європейськими стандартами — тобто вирощується і продається продукція під фінансові гарантії та замовлення визначених обсягів на кілька років вперед. А ще п'ять років тому, на Полтавщині було 12 господарств, які займалися вирощуванням малини. Сьогодні залишилося два сертифікованих розсадника (в Диканському та Гадяцькому районах). І це при тому, що щорічно, за підрахунками фахівців, споживання ягід в світі збільшується мінімум на три відсотки. Здавалося б, є попит, і виробникам просто залишається його задовольняти.

Збір урожаю починається в серпні і триває до самих заморозків. У розпал сезону на плантації трудиться більше сотні людей. Охочих заробити автобуси забирають з Полтави, Шишак, Диканьки. Це хороша альтернатива сезонним роботам у Польщі. На зимовий період весь малинник, засаджений ремонтантними сортами, скошується під корінь. Тому, поки нові стебла відростуть і на них дозріє урожай, літо добігає кінця, коли звичайна малина вже відплодоносить.

Цьогоріч ми вирішили проекспериментувати і висадити полуницю за органічними стандартами. 1 гектар землі у Орданівці плануємо засадити голландськими саджанцями. Технологія буде аналогічною, як у Польщі та Голландії, з дотриманням всіх вимог органік-стандарту. Таким чином спробуємо ввести нову ягоду.

Переконаний, що незабаром Полтавська область стане центром вирощування органічної продукції, а наші екологічні ягоди зможе куштувати уся Європа. У планах — не зупинятися на досягнутому та розширювати асортимент вирощуваних органічних культур.