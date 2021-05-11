Розвиток органічного землеробства на Полтавщині

Завдяки тому, що наш регіон має родючі чорноземи, сприятливий для землеробства клімат та гарні екологічні умови, ми створили господарство із вирощування малини. Нині у Диканському районі працює найбільший в Україні органічний малинник, де вирощують малину без будь-яких хімічних добрив, яка має сертифікат органік-стандарт, дійсний у всіх європейських країнах. Його площа складає 13 гектарів, що становить 15% від усього експортного ринку України. Не дивно, що такий товар нині в пріоритеті у споживачів, адже продукт вирощують без жодних нітратів та хімікатів.
Хоча на українському ринку поки що складно пояснити споживачеві, що таке «органіка», як і наприклад такий факт, що екоягода може зберігатися менший термін, ніж хімічно оброблена. Якісну органічну малину, вирощену в Полтавській області, на жаль, не побачиш в українських супермаркетах. Тонни корисної ягоди йдуть винятково на експорт. Її основні споживачі — мешканці Нідерландів. Також українську малину достойно оцінили жителі Об'єднаних Арабських Еміратів, придбавши партію в 300 кілограмів.
Експорт на закордонний ринок почався із сербів та поляків, які зовсім за іншою ціною продавали її німцям і французам. А в 2018 році почалася співпраця із крутим продавцем органічної продукції в Європі — голландською компанією «Органік Трейдинг», з якою познайомилися завдяки виставці в Нюрнберзі.
Якість нашої продукції щорічно підтверджує лабораторія в Німеччині. Після серії різних аналізів і побажань малина отримала сертифікат органік-стандарт, дійсний у всіх європейських країнах. Це ж зобов'язує щорічно підтверджувати якість продукції, відправляючи її до Німеччини на позапланові аналізи та звітуючи за кожен грам використаних біологічних препаратів.
У селі Лютенька колишнього Гадяцького району ТОВ «Сади Гаддячини» засадили органічною малиною 11 гектарів землі. Плантація плодоносить з 2019 року. Тоді ж урожай почали частково реалізувати на місці. Продукцію купували приватні підприємці для виготовлення десертів і напівфабрикатів.
«Малинний бізнес» ведеться за європейськими стандартами — тобто вирощується і продається продукція під фінансові гарантії та замовлення визначених обсягів на кілька років вперед. А ще п'ять років тому, на Полтавщині було 12 господарств, які займалися вирощуванням малини. Сьогодні залишилося два сертифікованих розсадника (в Диканському та Гадяцькому районах). І це при тому, що щорічно, за підрахунками фахівців, споживання ягід в світі збільшується мінімум на три відсотки. Здавалося б, є попит, і виробникам просто залишається його задовольняти.
Збір урожаю починається в серпні і триває до самих заморозків. У розпал сезону на плантації трудиться більше сотні людей. Охочих заробити автобуси забирають з Полтави, Шишак, Диканьки. Це хороша альтернатива сезонним роботам у Польщі. На зимовий період весь малинник, засаджений ремонтантними сортами, скошується під корінь. Тому, поки нові стебла відростуть і на них дозріє урожай, літо добігає кінця, коли звичайна малина вже відплодоносить.
Цьогоріч ми вирішили проекспериментувати і висадити полуницю за органічними стандартами. 1 гектар землі у Орданівці плануємо засадити голландськими саджанцями. Технологія буде аналогічною, як у Польщі та Голландії, з дотриманням всіх вимог органік-стандарту. Таким чином спробуємо ввести нову ягоду.
Переконаний, що незабаром Полтавська область стане центром вирощування органічної продукції, а наші екологічні ягоди зможе куштувати уся Європа. У планах — не зупинятися на досягнутому та розширювати асортимент вирощуваних органічних культур.