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Спиртзавод у Полтавській області, від якого двічі відмовились покупці, втретє виставили на приватизацію

Стартова ціна - 21 млн гривень.

Спиртзавод у Полтавській області, від якого двічі відмовились покупці, втретє виставили на приватизацію
Фото: privatization.gov.ua

Фонд державного майна втретє виставив на приватизацію Вишняківський спиртзавод.

Про це повідомляється на приватизаційному сайті фонду.

Аукціон з продажу спиртового виробництва Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" проводили уже двічі.

Перший раз 18 грудня підприємство продали за 234 млн гривень. Це мала бути рекордна сума для приватизації спиртзаводів, але покупець - ТОВ "РесурсПромЗахід" - не прибув для укладання договору купівлі-продажу.

4 березня завод продали вдруге за 101,2 млн гривень, але покупець - ТОВ "Спірит Етил" - також не захотів платити.

Третя спроба продати Вишняківський спиртзавод, який знаходиться у селі Вишняки Хорольського району Полтавської області, відбудеться 21 травня. Стартова ціна - 21,2 млн гривень.

Підприємство, засноване у 1776 році, володіє будівлями та спорудами загальною площею 9 357,8 м² серед яких: виробничі корпуси, матеріальні склади, адмінбудівлі, цехи, майстерні тощо. Загальна площа земельних ділянок – 8,8739 га.

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