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KSE спрогнозувала вихід з "червоної" зони Києва і п'яти областей вже наступного тижня

До показників "червоної" зони наблизилася Донеччина.

KSE спрогнозувала вихід з "червоної" зони Києва і п'яти областей вже наступного тижня
Фото: news.dtkt.ua

Київ і п'ять областей можуть наступного тижня вийти з "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація з COVID-19 в Україні продовжує стабілізуватися. Почалося поступове розвантаження ресурсів медичної системи. Наступного тижня з "червоної" зони можуть вийти шість регіонів, зокрема Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ", - сказав він.

Ганіченко зазначив, що в більшості з цих регіонів перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування коронавірусом через недостатню кількість тестувань.

При цьому він додав, що в "червону" зону може увійти Донецька область.

"У Донецькій області завантаженість ліжок наближається до критичної. Очікується, що сьогодні-завтра буде засідання комісії з ТЕБ та НС, де розглянуть питання включення Донецької області в "червону" зону", - сказав Ганіченко.

Нагадаємо, сьогодні з "червоної" зони вийшла Чернівецька область. Найсуворіші карантинні обмеження на території Буковини діяли з 1 березня.

Раніше у квітні з "червоної" зони у "жовту" вдалося вийти двом областям - Івано-Франківській та Закарпатській.

Учора міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що введені у місті жорсткі карантинні обмеження почали давати результат. Адже зменшується кількість нових випадків коронавірусу і госпіталізацій.

Проте за 21 квітня показник добової захворюваності на ковід виявився найвищим за два тижні.

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