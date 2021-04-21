Кабмін оприлюднив Національний план вакцинації від COVID-19

Кабінет Міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету.

Це передбачено оприлюдненим 21 квітня Національним планом вакцинопрофілактики COVID-19 на 2021 рік, який уряд затвердив 12 квітня розпорядженням №340.

Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Із них - 8 млн доз у рамках ініціативи COVAX, понад 13,913 млн доз, закуплених за рахунок держбюджету (10 млн американської вакцини Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайської Sinovac Biotech).

Постачання вакцини Novavax заплановані з серпня - по 2 млн доз на місяць.

Даних про постачання 10 млн доз Pfizer/BioNTech, про підписання угоди щодо постачання яких повідомляла пресслужба президента, у плані немає.