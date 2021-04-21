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Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня

Чинні обмеження діяли до 30 квітня. 

Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Фото: pravda.com.ua

Кабінет міністрів продовжує карантин та режим надзвичайної ситуації до 30 червня. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цей режим стосується органів державної влади та їх постійної готовності до протидії пандемії, але в той же час, це ще одне нагадування всім українцям, що ми мусимо залишатися обережними", - зазначив він.

Режим надзвичайної ситуації по всій Україні було введено у березні 2020 року. Після цього карантинні обмеження кілька разів змінювали – від повного локдауну по країні до карантину вихідного дня чи адаптивних обмежень. 

Згідно з останнім до сьогоднішнього дня рішенням уряду, карантин в Україні було подовжено до 30 квітня. З 24 лютого він став адаптивним, країну знову поділили на зони.

7 квітня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про карантинні обмеження. Зокрема уряд дозволив у "червоних" зонах торгівлю посадковим матеріалом і роботу хімчисток.

У "червоній зоні" нині Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. 

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