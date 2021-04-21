России нужна изоляция
России нужна изоляция
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
ГоловнаСуспільствоЖиття

За тиждень через порушення карантину в Києві закрили сім закладів

Усього було перевірено 6 тис. ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів.

За тиждень через порушення карантину в Києві закрили сім закладів
Фото: EPA/UPG

За тиждень у Києві перевірили на дотримання карантинних обмежень 6 тис. ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів. За результатами перевірки сім закладів було закрито.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На керівників і власників закладів склали 286 адміністративних протоколів і виписали штрафи від 34 до 170 тисяч гривень.

Кличко наголосив, що функції контролю за дотриманням обмежень покладено на правоохоронні органи. Але місто, в межах своїх повноважень, допомагає поліції.

"Ще минулого року місто створило спеціальні групи контролю. До них входять співробітники Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони, районних управлінь торгівлі та благоустрою, які разом з поліцією перевіряють дотримання правил закладами харчування та торгівлі. Я ще раз звертаюся до підприємців: не нехтуйте правилами. Не наражайте на небезпеку здоров'я і життя киян! А мешканців міста прошу: дотримуйтеся правил самі та звертайте увагу на те, чи дотримуються їх заклади. Повідомляйте про порушення. Будемо контролювати разом!" - наголосив мер.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що введені в місті жорсткі карантинні обмеження почали давати результат, але попросив не розслаблятися. У столиці зараз діє жорсткий локдаун. Масові зібрання заборонено, звичайних людей не пускають в громадський транспорт без спеціальних перепусток.

Цими вихідними депутат Верховної Ради від “Слуги народу” Микола Тищенко влаштував для своєї дружини вечірку в п'ятизірковому готелі Fairmont. Її відвідали близько 30 бізнесменів і політиків. Пізніше Тищенко заявив, що вечірка в готелі Києва не порушує карантин і ніяких кримінальних чи адміністративних справ щодо нього не відкрито.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також