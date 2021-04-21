За тиждень через порушення карантину в Києві закрили сім закладів

За тиждень у Києві перевірили на дотримання карантинних обмежень 6 тис. ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів. За результатами перевірки сім закладів було закрито.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На керівників і власників закладів склали 286 адміністративних протоколів і виписали штрафи від 34 до 170 тисяч гривень.

Кличко наголосив, що функції контролю за дотриманням обмежень покладено на правоохоронні органи. Але місто, в межах своїх повноважень, допомагає поліції.

"Ще минулого року місто створило спеціальні групи контролю. До них входять співробітники Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони, районних управлінь торгівлі та благоустрою, які разом з поліцією перевіряють дотримання правил закладами харчування та торгівлі. Я ще раз звертаюся до підприємців: не нехтуйте правилами. Не наражайте на небезпеку здоров'я і життя киян! А мешканців міста прошу: дотримуйтеся правил самі та звертайте увагу на те, чи дотримуються їх заклади. Повідомляйте про порушення. Будемо контролювати разом!" - наголосив мер.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що введені в місті жорсткі карантинні обмеження почали давати результат, але попросив не розслаблятися. У столиці зараз діє жорсткий локдаун. Масові зібрання заборонено, звичайних людей не пускають в громадський транспорт без спеціальних перепусток.

Цими вихідними депутат Верховної Ради від “Слуги народу” Микола Тищенко влаштував для своєї дружини вечірку в п'ятизірковому готелі Fairmont. Її відвідали близько 30 бізнесменів і політиків. Пізніше Тищенко заявив, що вечірка в готелі Києва не порушує карантин і ніяких кримінальних чи адміністративних справ щодо нього не відкрито.