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Російський співак Моргенштерн заявив, що боїться їхати в Україну

Поки офіційно концерти не скасовані, квитки на них єу продажу.

Російський співак Моргенштерн заявив, що боїться їхати в Україну
Моргенштерн
Фото: РБК

Російський репер Моргенштерн під час прямого ефіру в Instagram зізнався, що йому страшно їхати в Україну.

Про це повідомляє УНН.

На початку червня у співака заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі.

"Зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні і, мабуть, знову будуть переноситися концерти, тому що більше половини артистів вже перенесли і особливо після історії з Одесою ... Мені правда страшно банально, не буду брехати, мені страшно", - сказав Моргенштерн.

Він не уточнив, про які події в Одесі йдеться. Агентство УНН припускає, що репера міг налякати інцидент в 2019 році. Тоді активісти принесли шини до одеського клубу, де він обматюкав траур за жертвами пожежі в коледжі, яка забрала життя 8 людей.

Концерти Моргенштерна заплановані на 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Поки офіційно концерти не скасовані, квитки на них єу продажу. Їхня вартість доходить до 4,5 тис. гривень.

Нагадаємо, 4 березня Прикордонники не пустили в Україну 50-річну російську акторку і фотомодель Олену Галіцину, яка незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим. Їй заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Раніше заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування Криму отримала заслужена артистка Росії актриса театру та кіно Роза Хайрулліна.

1 лютого прикордонники заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Росією Криму солісту білоруського гурту "Песняры" Валерію Дайнеку.

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