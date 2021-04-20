Як зрозуміти, що варто посадити на своїй дачній ділянці?

Як тільки у людини з'являється своя земля, нехай це просто невелика дачна ділянка, вона хоче отримувати від свого володіння користь - цілком матеріальну або естетичну. Як правило, у вигляді овочів, фруктів, ягід, а то і просто квітів або газону.

Багато хто з новоспечених власників земельних ділянок кидаються засаджувати доступні сотки чим попало, і вже через рік їх земля перетворюється в рослинне звалище, на якій в кращому випадку плодоносить хоча б половина представників флори. Які фактори потрібно врахувати, щоб підвищити врожайність?

• Зрозуміти свої цілі

• Визначити свої ресурси

• Врахувати освітленість і грунт

• Розділити огород на зони

• Знайти добре насіння

А що вам взагалі потрібно

Посадити зелень, картоплю, огірки, абрикоси, хурму і ще 10-20 культур - це добре, але чи потрібно вам таке розмаїття. Подумайте про свої смакові переваги, а також про плани на зиму - чи будете ви щось заморожувати, консервувати, висушувати.

Можливо, вам варто зменшити перелік зростаючих культур до 3-5, але в підсумку отримати урожай з того, що вам дійсно потрібно до столу. А може вам взагалі не потрібні овочі та фрукти, і ви обмежитеся газоном і клумбами? Чому б і ні.

Чи є час і сили

Побиватися на городі протягом декількох місяців, щоб на столі з'явилися огірки і помідори - це не зовсім розумно. Ви будете витрачати час і сили на посів, догляд, прополку, а ще воду на полив, гроші на інвентар і добрива. Можливо, вам варто вирощувати щось одне, але для душі, отримуючи задоволення від дачі і не перетворюючи її в місце кабальної праці?

Зрештою, картоплю і моркву завжди можна купити в супермаркеті або на оптовій овочевій базі, і це майже завжди вийде простіше, а то і дешевше. Час, що звільнився ви зможете витратити на себе, свою сім'ю і відпочинок на природі, для якого дачі спочатку і створювалися.

Світло, грунт, зони і сусідство

Якщо ви тверезо оцінили свої сили і бажання вирощувати щось на городі, важливо зрозуміти, яким рослинам у вас буде добре, враховуючи ступінь освітленості, тип ґрунту, наявність води для поливу і сусідство рослин один з одним - комусь буде комфортно в тіні і вологості. А інші рослини в цих же умовах захворіють і згниють.

Розділіть наявну площу на зони, де будуть рости ваші культури з урахуванням їх переваг. Якщо ви плануєте вирощувати щось екзотичне, знайдіть спеціальні сорти, які приживуться в наших кліматичних реаліях або зможуть пережити зимівлю.

Правильний посадковий матеріал

Нарешті, потрібно знайти якісний і відповідний вашим вимогам посадковий матеріал – насіння, розсаду, саджанці. Без них, як і без догляду і уваги, домогтися результатів на городі або в теплиці буде навряд чи можливо.