Трьох осіб судитимуть за шахрайство із землею водного фонду під Києвом на 50 млн грн

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які підробили документи та незаконно заволоділи земельною ділянкою водного фонду площею понад 7 га на території Халеп’янської сільської ради.
Про це повідомили в Офісі генпрокурори.
Обвинувачення скерували прокурори Обухівської окружної прокуратури. За даними слідства, зловмисники виготовили фіктивний державний акт на право власності та підроблений лист Держгеокадастру, на підставі яких у грудні 2023 року зареєстрували право власності на землю.
У лютому 2024 року, щоб легалізувати незаконно набуте майно, обвинувачені продали ділянку підконтрольному підприємству. Її вартість – понад 50 млн грн.
Завдяки втручанню прокуратури та Мін’юсту реєстрацію прав власності скасовано.
Дії обвинувачених кваліфіковано за:
- ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах;
- ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом;
- ч. 3, 4 ст. 358 КК України – підроблення та використання підроблених документів.