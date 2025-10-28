Трьох осіб судитимуть за шахрайство із землею водного фонду під Києвом на 50 млн грн

Зловмисники виготовили фіктивний державний акт на право власності та підроблений лист Держгеокадастру, на підставі яких у грудні 2023 року зареєстрували право власності на землю.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які підробили документи та незаконно заволоділи земельною ділянкою водного фонду площею понад 7 га на території Халеп’янської сільської ради.

Про це повідомили в Офісі генпрокурори.

Обвинувачення скерували прокурори Обухівської окружної прокуратури. За даними слідства, зловмисники виготовили фіктивний державний акт на право власності та підроблений лист Держгеокадастру, на підставі яких у грудні 2023 року зареєстрували право власності на землю.

У лютому 2024 року, щоб легалізувати незаконно набуте майно, обвинувачені продали ділянку підконтрольному підприємству. Її вартість – понад 50 млн грн.

Завдяки втручанню прокуратури та Мін’юсту реєстрацію прав власності скасовано.

Дії обвинувачених кваліфіковано за: