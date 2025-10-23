«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Право

ВР прийняла за основу законопроект про спрощення оформлення первинних документів з надання послуг

Документ передбачає, що під час оформлення акту не обов'язково вказувати посаду, прізвище та/або особистий підпис особи, відповідальної за здійснення операції зі сторони замовника.

ВР прийняла за основу законопроект про спрощення оформлення первинних документів з надання послуг
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 23 жовтня, Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону про спрощення оформлення первинних документів з надання послуг.

Як зазначили у пресслужбі парламенту, йдеться про документ №14023 щодо внесення зміни до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг.

Законопроєкт передбачає, що під час оформлення акту наданих послуг такі реквізити, як посада, прізвище та/або особистий підпис особи, відповідальної за здійснення господарської операції зі сторони замовника послуги, не є обов’язковими. 

Це можливо за умови, що такий порядок оформлення первинних документів передбачений договором і вартість наданих послуг оплатив замовник повністю і у безготівковій формі.

Але ці положення не поширюються на вимоги до оформлення первинних документів щодо надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів. У цьому випадку зберігаються чинні вимоги до їх оформлення.
