Суд продовжив Роману Гринкевичу запобіжний захід і зменшив розмір застави до 69 мільйонів

Наступний раз запобіжний захід переглядатимуть у грудні.

Суд продовжив Роману Гринкевичу запобіжний захід і зменшив розмір застави до 69 мільйонів
Роман Гринкевич
Фото: Олександр Магула/Суспільне

Соломʼянський райсуд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному в постачанні неякісного одягу для ЗСУ Роману Гринкевичу до 19 грудня з можливістю внесення застави у розмірі 69 мільйонів 644 тисяч гривень, пише Суспільне.

Прокурор заявив, що існують реальні ризики, що у випадку зміни запобіжного заходу Роман Гринкевич може переховуватись від органів досудового розслідування.

Натомість сторона захисту відстоювала те, що ці ризики надумані і немає підстав тримати Гринкевича під вартою.

Суд постановив продовжити Роману Гринкевичу запобіжний захід — арешт із правом внесення застави. Її розмір зменшили до 69 мільйонів 644 тисяч. У серпні застава становила 112 мільйонів. Тоді адвокат обвинуваченого Андрій Гуджал заявив, що вносити заставу не будуть, адже у родини такої суми немає.

Наступний раз запобіжний захід переглядатимуть у грудні.

  • Детально про обставини "справи Гринкевичів" – у матеріалі LB.ua "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів".
