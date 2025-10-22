САП завершено слідство стосовно власника групи "Фінанси та кредит" та його пособника

Власника групи "Фінанси та кредит" підозрюють у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду.

Антикорупційні органи України завершили досудове розслідування у справі щод власника групи "Фінанси та кредит" та його пособника у справі про хабарництво ексголови Верховного Суду.

Про це інформує САП.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив про завершення досудового розслідування у справі стосовно власника групи "Фінанси та кредит", якого підозрюють у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду.

Також завершено слідство щодо особи, яка сприяла передачі цих коштів.

Як повідомили у САП, детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

За даними слідства, бізнесмен мав на меті зберегти контроль над 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату, які він придбав ще у 2002 році.

У 2020 році колишні акціонери намагалися через суд визнати угоду купівлі-продажу недійсною. Хоча суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, апеляційний суд у 2022 році скасував це рішення й визнав договір недійсним.

Щоб не втратити активи, на початку березня 2023 року бізнесмен, за версією слідства, вступив у змову з адвокатом, який мав вплив на працівників Верховного Суду. Протягом березня–квітня 2023 року через посередників він передав 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди. 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

15 травня 2023 року Голову Верховного Суду та адвоката затримали під час отримання другого траншу — 450 тисяч доларів США.

У серпні 2023 року бізнесмену повідомили про підозру, а у вересні 2025 року — його пособнику.

САП не уточнює імена фігурантів. Однак мовиться про бізнесмена Жеваго та ексголову Верховного Суду Князева.