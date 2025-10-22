САП завершено слідство стосовно власника групи "Фінанси та кредит" та його пособника

Антикорупційні органи України завершили досудове розслідування у справі щод власника групи "Фінанси та кредит" та його пособника у справі про хабарництво ексголови Верховного Суду.
Про це інформує САП.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив про завершення досудового розслідування у справі стосовно власника групи "Фінанси та кредит", якого підозрюють у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду.
Також завершено слідство щодо особи, яка сприяла передачі цих коштів.
Як повідомили у САП, детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
За даними слідства, бізнесмен мав на меті зберегти контроль над 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату, які він придбав ще у 2002 році.
У 2020 році колишні акціонери намагалися через суд визнати угоду купівлі-продажу недійсною. Хоча суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, апеляційний суд у 2022 році скасував це рішення й визнав договір недійсним.
Щоб не втратити активи, на початку березня 2023 року бізнесмен, за версією слідства, вступив у змову з адвокатом, який мав вплив на працівників Верховного Суду. Протягом березня–квітня 2023 року через посередників він передав 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди. 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.
15 травня 2023 року Голову Верховного Суду та адвоката затримали під час отримання другого траншу — 450 тисяч доларів США.
У серпні 2023 року бізнесмену повідомили про підозру, а у вересні 2025 року — його пособнику.
САП не уточнює імена фігурантів. Однак мовиться про бізнесмена Жеваго та ексголову Верховного Суду Князева.
- Наприкінці 2023 року в цьому кримінальному провадженні було викрито та затримано ще двох колишніх заступників голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Їм повідомили про підозру за аналогічними статтями та обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою із визначенням суми застави в розмірі 450 млн грн та 467 млн грн відповідно.
- Раніше ексолігарху Жеваго було повідомлено про підозру, накладено арешт на його майно, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.
- Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
- Екснардеп Костянтин Жеваго з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.
- У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.
- Також детективи НАБУ розслідують справу за підозрою Жеваго у наданні хабара голові та суддям Верховного Суду України. Французька сторона 28 липня 2023 вручила Жеваго повідомлення про підозру у цьому провадженні.
- У листопаді минулого року французький суд остаточно відмовився давати дозвіл на екстрадицію Жеваго в Україну, мотивуючи це тим, що тим, що "Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами".