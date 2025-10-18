Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаПраво

Цього року зареєстрували майже 150 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми

85 осіб отримали підозру, 21 особу засуджено, ще 60 – очікують на вироки суду.

Цього року зареєстрували майже 150 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми
Ілютративне фото
Фото: МВС

У 2025 році правоохоронці зареєстрували 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми. 85 осіб отримали підозру, 21 особу засуджено, ще 60 – очікують на вироки суду.

Як зазначили у Офісі генпрокурора, 86 осіб, в тому числі 10 дітей, визнано потерпілими.

Там нагадали, що торгівля людьми — це не лише примусова праця чи сексуальна експлуатація.

Це жебрацтво, торгівля органами, експлуатація в інтернеті, втягнення у злочинну діяльність, усиновлення з комерційною метою.

Тому постраждати може кожен — незалежно від віку, статі чи статусу.

У офісі генпрокурора діє Міжвідомча робоча група з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми.

  • У липні повідомляли, що від початку року 112 громадян України отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies