Цього року зареєстрували майже 150 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми

У 2025 році правоохоронці зареєстрували 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми. 85 осіб отримали підозру, 21 особу засуджено, ще 60 – очікують на вироки суду.

Як зазначили у Офісі генпрокурора, 86 осіб, в тому числі 10 дітей, визнано потерпілими.

Там нагадали, що торгівля людьми — це не лише примусова праця чи сексуальна експлуатація.

Це жебрацтво, торгівля органами, експлуатація в інтернеті, втягнення у злочинну діяльність, усиновлення з комерційною метою.

Тому постраждати може кожен — незалежно від віку, статі чи статусу.

У офісі генпрокурора діє Міжвідомча робоча група з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми.