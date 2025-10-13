Оголосили підозру 18 працівникам локомотивного депо на Тернопільщині за крадіжку палива

Оголосили підозру 18 працівникам локомотивного депо у Тернопільській області за крадіжку палива.

Як розповіли у Нацполіції, п’ятьох із них затримали у жовтні минулого року під час зливу палива з локомотива. Згодом встановили нові факти зливу дизпалива з локомотивів та осіб, причетних до цього.

Серед підозрюваних – машиністи, помічники машиністів тепловоза, майстер цеху, складач поїздів, ексначальник ДЕПО, якого підозрюють у "прикриванні" цієї схеми.

У поліції пишуть, що працівники державного залізничного перевізника зливали дизельне паливо з локомотивів у заздалегідь обумовлених місцях. Ділки очікували на зупинку тепловоза на одній із залізничних станцій області, відкачували паливо у каністри, після чого скидали їх під час руху. Потім відвозили каністри до місць зберігання, де переливали паливо в бочки й збували мешканцям області, а гроші розподіляли між собою.

Правоохоронці затримали пʼятьох учасників злочинної групи "на гарячому" та вилучили 2600 літрів викраденого дизпалива.

Пізніше встановили нові епізоди та учасників схеми.

Фото: Нацполіція Виявлені докази

"На підставі зібраних нових доказів 18 учасникам ОЗГ – машиністам та їх помічникам, складачу поїздів, колишньому начальникові (на даний час працює машиніст) Локомотивного ДЕПО – слідчі поліції повідомили про підозру у складі організованої злочинної групи за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.