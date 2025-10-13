Оголосили підозру 18 працівникам локомотивного депо на Тернопільщині за крадіжку палива

Оголосили підозру 18 працівникам локомотивного депо у Тернопільській області за крадіжку палива.
Як розповіли у Нацполіції, п’ятьох із них затримали у жовтні минулого року під час зливу палива з локомотива. Згодом встановили нові факти зливу дизпалива з локомотивів та осіб, причетних до цього.
Серед підозрюваних – машиністи, помічники машиністів тепловоза, майстер цеху, складач поїздів, ексначальник ДЕПО, якого підозрюють у "прикриванні" цієї схеми.
У поліції пишуть, що працівники державного залізничного перевізника зливали дизельне паливо з локомотивів у заздалегідь обумовлених місцях. Ділки очікували на зупинку тепловоза на одній із залізничних станцій області, відкачували паливо у каністри, після чого скидали їх під час руху. Потім відвозили каністри до місць зберігання, де переливали паливо в бочки й збували мешканцям області, а гроші розподіляли між собою.
Правоохоронці затримали пʼятьох учасників злочинної групи "на гарячому" та вилучили 2600 літрів викраденого дизпалива.
Пізніше встановили нові епізоди та учасників схеми.
"На підставі зібраних нових доказів 18 учасникам ОЗГ – машиністам та їх помічникам, складачу поїздів, колишньому начальникові (на даний час працює машиніст) Локомотивного ДЕПО – слідчі поліції повідомили про підозру у складі організованої злочинної групи за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.
Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.