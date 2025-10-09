ОГП про імовірне викриття прокурора у хабарництві від НАБУ: вбачається ризик конфлікту інтересів

Офіс Генерального прокурора України прокоментував імовірне викриття прокурора ОГП та адвоката на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США. Кажуть, є ризик конфлікту інтересів через причетність одного із прокурорів до справи працівнка НАБУ Руслана Магамедрасулова.

В ОГП підтвердили обшуки у двох прокурорів.

"На підставі ухвали ВАКС детективи НАБУ в рамках досудового розслідування в одному із кримінальних проваджень провели обшуки у двох прокурорів Офісу Генерального прокурора", – зазначено у повідомленні.

У Генпрокуратурі кажуть, що, згідно з ухвалою суду, йдеться про події, що відбулися в лютому-липні цього року, і в документі згадуються двоє працівників ОГП.

"В ухвалі зазначено, що один із працівників ОГП, не в рамках виконання службових чи процесуальних обовʼязків, нібито міг бути посередником при передачі неправомірної вигоди в сумі 3,5 млн доларів США суддям Вищого антикорупційного суду", – зазначила прокуратура і додала, що там також згадується ще один співробітник ОГП, але "його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі не конкретизовано, як і обґрунтованість підстав проведення обшуку".

У ОГП стверджують, що під час обшуків у цього прокурора, які пройшли сьогодні вранці за місцем його проживання та на робочому місці, нічого не виявили.

"Жодних речей чи документів, що мають процесуальне значення, не вилучено", – прокоментувала прокуратура.

Зазначається,що цей прокурор є одним із тих, хто розслідує імовірну протиправну діяльність детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві державі-агресору.

"За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності", – прокоментували в ОГП і зазначили, що у цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП.

"Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників", – кажуть там і наголошують, що не підтримують "жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи "полювання на відьом", і зацікавлені в об’єктивному встановленні істини.

"Для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень ОГП очікує на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП. Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством. У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи", – додали в ОГП.

Що відбувається