ОГП про імовірне викриття прокурора у хабарництві від НАБУ: вбачається ризик конфлікту інтересів

Там кажуть, що один із прокурорів досліджує факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема Магамедрасулова.

ОГП про імовірне викриття прокурора у хабарництві від НАБУ: вбачається ризик конфлікту інтересів
Фото: 5.ua

Офіс Генерального прокурора України прокоментував імовірне викриття прокурора ОГП та адвоката на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США. Кажуть, є ризик конфлікту інтересів через причетність одного із прокурорів до справи працівнка НАБУ Руслана Магамедрасулова. 

В ОГП підтвердили обшуки у двох прокурорів. 

"На підставі ухвали ВАКС детективи НАБУ в рамках досудового розслідування в одному із кримінальних проваджень провели обшуки у двох прокурорів Офісу Генерального прокурора", – зазначено у повідомленні. 

 У Генпрокуратурі кажуть, що, згідно з ухвалою суду, йдеться про події, що відбулися в лютому-липні цього року, і в документі згадуються двоє працівників ОГП. 

"В ухвалі зазначено, що один із працівників ОГП, не в рамках виконання службових чи процесуальних обовʼязків, нібито міг бути посередником при передачі неправомірної вигоди в сумі 3,5 млн доларів США суддям Вищого антикорупційного суду", – зазначила прокуратура і додала, що там також згадується ще один співробітник ОГП, але "його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі не конкретизовано, як і обґрунтованість підстав проведення обшуку". 

У ОГП стверджують, що під час обшуків у цього прокурора, які пройшли сьогодні вранці за місцем його проживання та на робочому місці, нічого не виявили.

"Жодних речей чи документів, що мають процесуальне значення, не вилучено", – прокоментувала прокуратура.

Зазначається,що цей прокурор є одним із тих, хто розслідує імовірну протиправну діяльність детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві державі-агресору.

"За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності", – прокоментували в ОГП і зазначили, що у цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП. 

"Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників", – кажуть там і наголошують, що не підтримують "жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи "полювання на відьом", і зацікавлені в об’єктивному встановленні істини.

"Для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень ОГП очікує на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП. Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством. У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи", – додали в ОГП.

Що відбувається

  • Сьогодні, 9 жовтня, НАБУ повідомило, що детективи викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвоката на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США. 
  • Гроші призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.
  • У Бюро пишуть, що сума неправомірної вигоди, до надання якої підбурювали підозрюваного, "зросла" з початкових 2 млн до 3,5 млн дол. США. І на момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати імовірно встигли отримати від підозрюваного 200 тис. дол. США. 
