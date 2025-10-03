Посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про “погане” здоров’я.

Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації, яку організував один із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Розслідування встановило, що посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про “погане” здоров’я.

Також чиновник обіцяв клієнтам, що, у разі потреби, він зможе вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК.

Вартість таких “послуг” становила 20 тис. американських доларів.

Щоб реалізувати оборудку, фігурант використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах.

Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його "на гарячому", коли він одержував частину хабаря за “списання” ухилянта.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114- 1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Триває розслідування для встановлення всіх учасників та обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

“Комплексні заходи проводили спільно з підрозділами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора”, ‒ зазначили в СБУ.

У міністерстві юстиції, коментуючи викриття співробітника, запевнили, що "рішуче засуджують" будь-які прояви корупції. "Міністерство співпрацює з правоохоронними органами та забезпечить всебічне сприяння у проведенні об’єктивного та прозорого розслідування. Водночас зазначаємо, що посадовець не використовував своє службове становище для протиправної діяльності. Викриті факти стосуються його особистих зв’язків поза межами службових повноважень", – заявили в Мін'юсті.



