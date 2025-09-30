Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Мін’юст просить стягнути активи ексочільника МВС Віталія Захарченка у дохід держави

Йдеться про шість об’єктів нерухомості (у тому числі дві квартири у м.Києві), корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках.

Мін’юст просить стягнути активи ексочільника МВС Віталія Захарченка у дохід держави
Фото: Макс Левін

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів ексочільника МВС Віталія Захарченка у дохід держави.

Про це повідомила пресслужба міністерства. 

"29 вересня 2025 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до екс-міністра внутрішніх справ України Захарченка Віталія Юрійовича", – зазначено у повідомленні. 

Міністерство просить стягнути у дохід держави шість об’єктів нерухомості (у тому числі дві квартири у м.Києві), корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках.

У лютому 2014 року, після Революції Гідності, Захарченко втік до РФ та почав поширювати наритиви Росії. Він публічно виправдовував, визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, глорифікував осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та підтримував політику держави-агресора щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію та самовизначення.

  • У липні минулого року Віталій Захарченко отримав підозру у проведенні підривної діяльності проти України.
