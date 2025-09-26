В Офісі генерального прокурора повідомили про припинення схеми заволодіння землями лісового фонду поблизу Буковелю.

Про підозру у шахрайстві та підробленні документів (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України) повідомили трьом особам.

Їх підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння земельними ділянками лісового фонду поблизу села Поляниця та туристичного комплексу “Буковель” в Івано-Франківській області.

За інформацією слідства, йдеться про 6,4 га земель, вартість яких становить майже 14,4 млн грн.

Підозрювані за попередньою змовою із державним кадастровим реєстратором використали підроблені акти на право власності на землю зразка 2001-2002 років. На їх підставі виготовили технічну документацію та внесли відомості про реєстрацію права власності на земельні ділянки.

Правоохоронні органи провели на території Івано-Франківської області низку обшуків у домівках підозрюваних та в приміщеннях юридичних осіб. Вилучено документи та матеріальні носії, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

“Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що на Прикарпатті дев’ятьом посадовцям повідомили про підозру у незаконній порубці дерев зі збитками на 721 млн грн.