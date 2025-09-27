Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
ГоловнаПраво

Суд призначив 9 років ув'язнення депутату райради із Херсонщини, який працював із окупантами

Вирок ухвалили заочно.

Суд призначив 9 років ув'язнення депутату райради із Херсонщини, який працював із окупантами
Фото: З відкритих джерел

9 років ув'язнення присудили депутату райради, який очолив "департамент" окупаційного міністерства сільського господарства Херсонщини.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора. 

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури депутата Каховської райради визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

Суд призначив йому покарання – 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Додатково його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років.

Слідство встановило, що у вересні 2022 року засуджений погодився співпрацювати з окупантами та зайняв посаду так званого "начальника відділу земельних відносин Департаменту племінного тваринництва, рослинництва та земельних відносин» у створеному загарбниками "Міністерстві сільського господарства і рибальства Херсонської області". Вже у листопаді він очолив цей "департамент".

На псевдопосаді чоловік формував апарат незаконного органу влади, організовував його діяльність та контролював сферу сільського господарства. Зокрема, займався перереєстрацією агропідприємств за російським законодавством.

Вирок ухвалили заочно. Реальне відбування покарання розпочнеться з моменту затримання засудженого.
