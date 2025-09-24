Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили ще двох поплічників російських загарбників, які співпрацювали з ворогом під час тимчасової окупації Херсонської області.

Один із затриманих — 40-річний місцевий житель, який добровільно вступив на службу до створеного окупантами «управління виконання покарань по Херсонській області рф». Він працював «молодшим інспектором» та охороняв камери в колонії, де росіяни утримували учасників руху опору.

Друга підозрювана — власниця магазину з Бериславського району. Вона розселяла окупантів у домівках односельців, які виїхали на підконтрольну Україні територію, забезпечувала російських військових продуктами та передавала інформацію про громадян, що чинили спротив. Жінку затримали на Дніпропетровщині, куди вона втекла після звільнення Херсона.

Обом повідомлено про підозру за чч. 4, 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.