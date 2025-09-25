Підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру двом особам, яких підозрюють у спробі заволодіння землею Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові.

За даними слідства, керівник і працівниця приватного товариства виготовили підроблені документи — технічні паспорти, довідки та акти приймання-передачі — і на їхній основі зареєстрували право власності на понад 8 тис. кв. м нерухомості.

Надалі ці об’єкти внесли до статутного капіталу компанії та намагалися оформити землевпорядну документацію на ділянку площею 1,5 га, що перебуває у постійному користуванні музею.

Спроба не була доведена до кінця: незаконні дії виявили правоохоронці разом із керівництвом музею. Земельна ділянка арештована, збитків державі не завдано.

Підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України). Суд має визначити запобіжний захід.