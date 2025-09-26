На Херсонщині росіяни вбили двох людей, і ще вісьмох поранили

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення. Ворог обстріляв 28 населених пукнтів.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Садове, Придніпровське, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Берегове, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Томарине, Новорайськ, Червоний Маяк, Костирка, Осокорівка, Дудчани, Михайлівка, Львове, Одрадокам'янка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гаражі та автомобілі.