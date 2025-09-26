Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Війна

На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали п’ятеро осіб

Ворог скерував дрони на людей.

На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали п’ятеро осіб
рятувальники на Дніпропетровщині

26 вересня п’ятеро людей постраждали через атаки росіян на Нікопольщину. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Це жінки 86, 76, 71 та 62 років. Усім надали медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно. Протягом дня ворог цілив по району з артилерії, скеровував дрони. Потерпали Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади. Є руйнування на території підприємства. Пошкоджені три приватні будинки, п’ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася. Побиті декілька автівок, зачепило й лінію електропередач», - розповів очільник області.

У Синельниківському районі через влучання БпЛА поранений чоловік. Сталися пожежі у трьох приватних оселях, а ще господарській споруді.

«Також потрощена вантажівка й АЗС. Сталося займання і у Слов’янській громаді», - додав Лисак.
﻿
