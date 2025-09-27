Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 82

28 атак росіян припали на Покровський напрям.

Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 82
українські військові
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Станом на 16.00 27 вересня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 82.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських обстрілів з боку РФ зазнали населені пункти Михальчина Слобода, Ясна Поляна, Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Студенок, Бруски, Товстодубове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 126 обстрілів, зокрема сім – із  реактивних систем залпового вогню.

Три атаки відбили Сили оборони у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки на Південно-Слобожанському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському ворог тричі намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки. 

На Лиманському агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Колодязі та Торське. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському Сили оборони відбили три спроби просування росіян поблизу Федорівки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському противник двічі атакував позиції Сил оборони у бік Ступочок, отримав відсіч.

На Торецькому напрямку загарбник 13 разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.

На Покровському ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Новопавлівському оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Січневе, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка. Шість з тринадцяти наступальних дій ворога відбито, ще сім боєзіткнень триває.

На Гуляйпільському відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки, ще два боєзіткнення тривають. Авіація противника вдарила по Білогір’ю.

На Оріхівському загарбники п’ять разів намагалися просунутися в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки, отримали відсіч.

На Придніпровському противник здійснив безрезультатну спробу наступу, зазнав втрат. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Миколаївка.
