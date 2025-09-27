Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 82

Станом на 16.00 27 вересня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 82.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських обстрілів з боку РФ зазнали населені пункти Михальчина Слобода, Ясна Поляна, Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Студенок, Бруски, Товстодубове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 126 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Три атаки відбили Сили оборони у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки на Південно-Слобожанському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському ворог тричі намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Колодязі та Торське. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському Сили оборони відбили три спроби просування росіян поблизу Федорівки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському противник двічі атакував позиції Сил оборони у бік Ступочок, отримав відсіч.

На Торецькому напрямку загарбник 13 разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.

На Покровському ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Новопавлівському оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Січневе, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка. Шість з тринадцяти наступальних дій ворога відбито, ще сім боєзіткнень триває.

На Гуляйпільському відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки, ще два боєзіткнення тривають. Авіація противника вдарила по Білогір’ю.

На Оріхівському загарбники п’ять разів намагалися просунутися в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки, отримали відсіч.

На Придніпровському противник здійснив безрезультатну спробу наступу, зазнав втрат. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Миколаївка.