Сибіга: Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, коли люди спали

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на чергову цинічну атаку РФ на українські міста: "Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, коли люди спали".

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Знову – сотні дронів і ракет, зруйновані житлові будинки та загиблі й поранені серед мирного населення. Ми маємо максимально підвищити ціну подальшої ескалації для Росії", — ідеться у повідомленні

Очільник МЗС наголошує, що Путін повинен розуміти: кожна така атака наближає його до того моменту, коли всі російські активи будуть задіяні для посилення оборони України, решта "тіньових" танкерів, їхні капітани, порти, енергетика та банки опиняться під санкціями, а Україна отримає додаткові пакети стримування.

"Путін має відчути небезпеку продовження цієї війни – особисто для себе, для кишень своїх поплічників, для своєї економіки та для свого режиму. Лише це може змусити його зупинити цю безглузду війну", — додає Сибіга.