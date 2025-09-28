Сибіга: Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, коли люди спали

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на чергову цинічну атаку РФ на українські міста: "Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, коли люди спали".
Про це пише пресслужба МЗС України.
"Знову – сотні дронів і ракет, зруйновані житлові будинки та загиблі й поранені серед мирного населення. Ми маємо максимально підвищити ціну подальшої ескалації для Росії", — ідеться у повідомленні
Очільник МЗС наголошує, що Путін повинен розуміти: кожна така атака наближає його до того моменту, коли всі російські активи будуть задіяні для посилення оборони України, решта "тіньових" танкерів, їхні капітани, порти, енергетика та банки опиняться під санкціями, а Україна отримає додаткові пакети стримування.
"Путін має відчути небезпеку продовження цієї війни – особисто для себе, для кишень своїх поплічників, для своєї економіки та для свого режиму. Лише це може змусити його зупинити цю безглузду війну", — додає Сибіга.
- Російська армія вночі і на світанку 28 вересня атакувала різні регіони України, зокрема Київ, дронами і ракетами. У Києві відомо про 14 постраждалих, четверо людей загинули.
- У Запоріжжі 34 поранених, ракета влучила у багатоповерхівку. На Київщині кількість поранених зросла до 31 людини. У Петропавлівській Борщагівці зруйновано вулицю.