Сибіга: Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, коли люди спали

Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга: Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, коли люди спали

"Путін має відчути небезпеку продовження цієї війни".

Сибіга: Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, коли люди спали
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на чергову цинічну атаку РФ на українські міста: "Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на українські міста, коли люди спали". 

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Знову – сотні дронів і ракет, зруйновані житлові будинки та загиблі й поранені серед мирного населення. Ми маємо максимально підвищити ціну подальшої ескалації для Росії", — ідеться у повідомленні

Очільник МЗС наголошує, що Путін повинен розуміти: кожна така атака наближає його до того моменту, коли всі російські активи будуть задіяні для посилення оборони України, решта "тіньових" танкерів, їхні капітани, порти, енергетика та банки опиняться під санкціями, а Україна отримає додаткові пакети стримування.

"Путін має відчути небезпеку продовження цієї війни – особисто для себе, для кишень своїх поплічників, для своєї економіки та для свого режиму. Лише це може змусити його зупинити цю безглузду війну", — додає Сибіга.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies