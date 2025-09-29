​УПЦ МП подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви

На розгляді в Шостому апеляційному адмінсуді знаходиться позов Держслужби з етнополітики та свободи совісті.

Українська православна церква Московського патріархату подала до Шостого апеляційного адміністративного суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності УПЦ МП.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, на розгляді в Шостому апеляційному адмінсуді знаходиться позов Державної служби з етнополітики та свободи совісті до Київської митрополії УПЦ про припинення релігійної організації.

В ухвалі суду значиться, що Київською митрополією УПЦ до суду подано зустрічний позов, в якому Церква просить суд: визнати протиправною бездіяльність Державної служби з етнополітики та свободи совісті, яка полягає у ненаправленні УПЦ (МП) припису про усунення порушень; зобов'язати Держетнополітики направити УПЦ (МП) у письмовій формі припис; визнати протиправною бездіяльність Держетнополітики, яка полягає у невчиненні повідомлення у письмовій формі про прийняте Службою рішення про визнання Церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена; зобов'язати Службу повідомити Церкву у письмовій формі про рішення про визнання УПЦ (МП) афілійованою з іноземною релігійною організацією.