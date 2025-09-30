ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" в Криму

У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" в тимчасово оупованому Криму.
Про це повідомили у телеграмі Сил спецоперацій.
"Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО", – зазначили там і додали, що радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф".
Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.
"Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій", – йдеться у повідомленні.
- Нещодавно військові зі спецпідрозділу Головного управління розвідки “Примари” спалили два транспортних літаки Ан-26 і вразили ворожу РЛС у Криму.