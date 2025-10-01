У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В Одесі через негоду загинули 9 людей, одна з них - дитина

Врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.

В Одесі через негоду загинули 9 людей, одна з них - дитина
Одеса, наслідки негоди
Фото: ДСНС

Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі. Наразі відомо про 9 загиблих осіб, з яких одна дитина. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. 

Роботи тривають.

Одеса, аномальна злива
Фото: ДСНС
Одеса, аномальна злива

Одеса, наслідки негоди
Фото: ДСНС
Одеса, наслідки негоди

Як повідомлялося, в Одесі за один день випала понад двомісячна норма опадів
