Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Славутичі триває ліквідація наслідків російського обстрілу, розпочали роботу “Пункти Незламності”

ДСНС надала генератори та мобільні “Пункти Незламності”, обладнані системами Starlink.

У Славутичі триває ліквідація наслідків російського обстрілу, розпочали роботу “Пункти Незламності”
У Славутичі триває ліквідація наслідків російського обстрілу
Фото: ДСНС

У Славутичі Київської області триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

“Пожежу ліквідовано о 21:27. До гасіння залучалися підрозділи з Київської та Чернігівської областей”, - зазначили в ДСНС.

На місці створили оперативний штаб за участю керівників місцевих органів влади, рятувальників та представників усіх оперативних служб.

У Славутичі розпочали роботу стаціонарні “Пункти Незламності”. У них громадяни можуть зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу.

Крім того, ДСНС надала генератори та мобільні “Пункти Незламності”, обладнані системами Starlink.
