У Славутичі триває ліквідація наслідків російського обстрілу, розпочали роботу “Пункти Незламності”

У Славутичі Київської області триває ліквідація наслідків російського обстрілу.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
“Пожежу ліквідовано о 21:27. До гасіння залучалися підрозділи з Київської та Чернігівської областей”, - зазначили в ДСНС.
На місці створили оперативний штаб за участю керівників місцевих органів влади, рятувальників та представників усіх оперативних служб.
У Славутичі розпочали роботу стаціонарні “Пункти Незламності”. У них громадяни можуть зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу.
Крім того, ДСНС надала генератори та мобільні “Пункти Незламності”, обладнані системами Starlink.
- Через удар росіян по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції.
На Чернігівщині вводять графік погодинних відключень електроенергії.
Масований удар російських окупаційних військ спричинив системну аварію в мережі, що призвело до відключення одразу 307 тис. споживачів у кількох районах Чернігівської області.