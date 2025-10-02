У Славутичі триває ліквідація наслідків російського обстрілу, розпочали роботу “Пункти Незламності”

У Славутичі Київської області триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

“Пожежу ліквідовано о 21:27. До гасіння залучалися підрозділи з Київської та Чернігівської областей”, - зазначили в ДСНС.

На місці створили оперативний штаб за участю керівників місцевих органів влади, рятувальників та представників усіх оперативних служб.

У Славутичі розпочали роботу стаціонарні “Пункти Незламності”. У них громадяни можуть зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу.

Крім того, ДСНС надала генератори та мобільні “Пункти Незламності”, обладнані системами Starlink.