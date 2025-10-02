Головне за четвер, 2 жовтня: обмін полоненими, понад 130 боєзіткнень, ситуація на ЗАЕС

Бойові дії на Донеччині, 133 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відключення електроенергії на Чернігівщині. Яким запам’ятається 1317-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 жовтня відбулося 133 бойових зіткнення.

Половина боєзіткнень від початку доби сталася на Покровському (36) та Новопавлівському напрямках (28).

Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів. Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Серед визволених - оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому - 59. Практично усі вони перебували в неволі з 2022 року.

У Чернігівській області через критичне перевантаження енергомереж енергетики змушені вдаватися до додаткових відключень електроенергії, не передбачених графіком погодинних відключень.

"На жаль, сьогодні ситуація в енергосистемі не покращилася, а навпаки. Навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання, мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яку ми передбачили Графіком погодинних відключень", - йдеться в повідомленні "Чернігівобленерго".

Через знеструмлення від російських обстрілів Запорізька АЕС працює на дизельних генераторах і невідомо, скільки там залишилося палива.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук у коментарі LB.live.

«Ніколи станція не користувалася так довго цими дизельними генераторами, тобто, вони знаходяться там за проєктом ще під час будівництва станції від, скажемо так самого початку, функціонування станції. Але використовувалися вони у виключних випадках, декілька разів», - сказала Гринчук.

Міністерка повідомила, що спершу українська сторона забезпечувала станцію паливом для генераторів, а зараз доступу немає. «Але те що генератори достатньо довгий період часу не використовувалися в такому режимі – бути може все, що завгодно», - сказала Гринчук.

У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців – Camp Jomsborg, розрахований на одночасне перебування до 1 200 військових.

Українську делегацію на відкритті очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Він наголосив, що центр створений за підтримки європейських партнерів, зокрема, Норвегії, та стане майданчиком для обміну бойовим досвідом між ЗСУ і НАТО.

Наразі у центрі вже працюють 250 норвезьких інструкторів. Найближчим часом до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших держав Альянсу.

