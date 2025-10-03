“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Через атаку російського дрона на Донеччині загинув французький фотожурналіст

Також поранений український фотограф.

Фото: ukrinform.ua

Росія здійснила прицільний удар FPV-дроном по цивільних на Донеччині. Унаслідок атаки загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан.

Про це повідомила 4-та окрема важка механізована бригада.

Разом із Лалліканом на місці працював журналіст і фотограф видання Kyiv Independent, член Української асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, його стан медики оцінюють як стабільний.

Обидва журналісти були у бронежилетах із чіткими розпізнавальними знаками «PRESS». У бригаді наголосили, що російські військові вкотре порушили норми міжнародного гуманітарного права та навмисно атакують представників ЗМІ.

«4 окрема важка механізована бригада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Антоні Лаллікана та сподівається на якнайшвидше одужання Георгія Іванченка», — йдеться в повідомленні.
