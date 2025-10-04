“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Сирський: обстановка в районі Ямполя стабілізована, знищуються залишки диверсійних груп

Водночас Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що на Добропільського напрямку підвищується ефективність ураження місць накопичення ворога.

Сирський: обстановка в районі Ямполя стабілізована, знищуються залишки диверсійних груп
Ямпіль на мапі DeepState станом на вечір 4 жовтня
Фото: DeepState

Увечері 4 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Щодо останнього: обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника.

Щодо Добропільського напрямку. ЗСУ підвищують ефективність ураження місць накопичення ворога, знищують його логістику.

Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні - 32.

Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено - 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки.

Крім того, Сирський повідомив, що разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з’єднань, частин, підрозділів.
Теми:
